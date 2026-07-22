Tunisie: Steg - Les délestages programmés aujourd'hui dans le Cap Bon

22 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Dans le cadre des mesures visant à préserver la sécurité et la continuité du réseau électrique, la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) informe ses clients que des coupures périodiques d'électricité pourraient être appliquées ce mercredi 22 juillet,, entre 10h00 et 16h00, de manière intermittente, dans le secteurs suivant:

Cap Bon:

  • Aïn Kmicha
  • Korba
  • Dar Chaâbane
  • Beni Khiar
  • El Maamoura
  • Grombalia
  • EL Haouaria
  • Kelibia
  • Hammam Ghzez
  • Hammamet
  • Menzel Bouzelfa
  • Menzel Temime
  • Soliman
  • Tekelsa

La STEG précise que le rétablissement de l'électricité se fera sans préavis et appelle les citoyens concernés à prendre les précautions nécessaires.

Elle souligne également que cette liste n'est pas définitive et qu'elle pourrait être étendue à d'autres zones en fonction des besoins du réseau. En cas d'urgence ou de dysfonctionnement, un numéro d'assistance est mis à la disposition des abonnés : 71 239 222.

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