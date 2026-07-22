Tunisie: Steg - Les zones concernées par les coupures d'électricité dans le Grand Tunis aujourd'hui

Afin d'assurer la continuité et la stabilité du réseau électrique sur l'ensemble du territoire national, la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG) informe ses usagers que les opérations de délestage se poursuivront dans plusieurs zones du pays.

Dans ce cadre, la société annonce des coupures d'électricité programmées aujourd'hui, de 10 h 00 à 16 h 00, dans les zones suivantes :

Grand Tunis / Banlieue Nord : Les Menzah, l'ensemble du secteur d'El Manar (Manar 1, 2, etc.), Aïn Zaghouan, Les Jardins de Carthage, Le Kram et La Goulette.

Gouvernorat de Manouba / Ariana : Djedeida, Tebourba, Sidi Thabet et Borj Touil.

La STEG invite les usagers concernés à prendre les précautions nécessaires afin de protéger leurs appareils électriques et électroménagers durant cette période.

En cas d'urgence ou de dysfonctionnement, un numéro d'assistance est mis à la disposition des abonnés : 71 239 222.