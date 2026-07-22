Tunisie: Bizerte - Le gigantesque incendie de Ghar El Melh maîtrisé après plus de 16 heures de lutte

Les équipes de la Protection civile sont parvenues, à l'aube de ce mercredi, à maîtriser le violent incendie de forêt qui s'était déclaré mardi dans la zone boisée située entre les hauteurs de Rafraf et Sidi Ali El Mekki, dans la délégation de Ghar El Melh (gouvernorat de Bizerte), après plus de 16 heures d'interventions ininterrompues. Aucune perte humaine n'a été enregistrée, tandis que les opérations de surveillance se poursuivent afin d'écarter tout risque de reprise des flammes.

Selon un communiqué du gouvernorat de Bizerte, les opérations de lutte contre l'incendie ont mobilisé les équipes de la Protection civile ainsi que les différentes structures de la Commission régionale de prévention des catastrophes naturelles et d'organisation des secours. Les interventions ont été menées en coordination avec les commissions locales, les services sécuritaires, militaires et techniques, ainsi que des bénévoles de la société civile.

Face à l'ampleur du sinistre, le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaâcoub, a suivi sur le terrain les différentes phases des opérations et a ordonné l'activation du « Plan vert de secours » afin de contenir l'incendie et de limiter ses conséquences sur les zones forestières, l'environnement et les habitations avoisinantes.

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Les secours ont dû faire face à des conditions particulièrement difficiles, notamment en raison du relief accidenté de la région. En parallèle des opérations d'extinction, plusieurs camions de lutte contre les incendies ont été positionnés à proximité des habitations menacées afin d'empêcher la propagation des flammes. Les riverains ont été invités, à titre préventif, à évacuer temporairement leurs domiciles pour faciliter les interventions et garantir leur sécurité.

Dans le cadre des mesures de protection, les équipes spécialisées ont procédé à l'évacuation de huit femmes et six nourrissons, qui ont été accueillis durant la nuit au Centre de formation professionnelle aux métiers de la pêche de Ghar El Melh, avant de regagner leurs domiciles mercredi matin.

Sur le plan matériel, le gouvernorat fait état de la destruction d'une buvette située sur la plage d'El Bounta ainsi que de dégâts d'importance variable dans la même zone. Les opérations d'évaluation se poursuivent afin de dresser le bilan définitif des pertes occasionnées par cet incendie.

Malgré la maîtrise du sinistre, les autorités maintiennent un dispositif de surveillance sur le terrain au cours des prochaines heures, en raison des températures élevées et des vents susceptibles de favoriser une reprise des foyers.