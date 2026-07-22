Tunisie: Cité des Sciences - Coup d'envoi des journées nationales d'information sur l'orientation universitaire

La Cité des Sciences de Tunis accueille, aujourd'hui et demain, les Journées nationales d'information sur l'orientation universitaire. Organisé à l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, en partenariat avec la Cité des Sciences, cet événement vise à accompagner les nouveaux bacheliers et à les guider dans le choix de leur parcours académique en leur faisant découvrir les différentes offres de formation ainsi que leurs débouchés universitaires et professionnels.

Au programme de cette première journée figurent des conférences consacrées aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et aux principales nouveautés en matière d'offres de formation. Des conseils pratiques sont également dispensés aux futurs étudiants afin de les aider à réussir leur orientation et à bâtir un parcours académique et professionnel prometteur.

Cette journée est aussi l'occasion de présenter les opportunités de formation et les perspectives d'emploi dans plusieurs filières d'avenir, notamment les sciences de gestion, les énergies renouvelables, le multimédia, l'intelligence artificielle, l'analyse de données et la cybersécurité. Les participants pourront également visiter l'exposition organisée pour l'événement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La seconde journée sera, quant à elle, consacrée à la présentation des filières liées aux sciences et techniques de la santé, aux études technologiques, aux cycles préparatoires aux études d'ingénieurs, ainsi qu'aux sciences juridiques et à l'informatique. Des témoignages de réussites universitaires viendront enrichir les échanges, accompagnés de conseils pratiques pour guider chaque étudiant vers la voie la plus adaptée à ses aspirations.