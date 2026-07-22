Afrique de l'Ouest: Monnaie unique de la CEDEAO - Les chefs d'Etat réaffirment le lancement de l'Eco en 2027

La 69e session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Cedeao s'est tenue le 19 juillet 2026 à Lungi, en Sierra Leone, en marge du Sommet du futur de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest.

Sur le programme de la monnaie unique de la Cedeao, la Conférence a réitéré son ferme engagement en faveur du lancement de l'Eco en 2027, en tant qu'instrument essentiel pour approfondir l'intégration économique régionale et promouvoir une croissance durable, résiliente et inclusive au sein de la Communauté. Selon le communiqué final, à cet égard, la Conférence a décidé que le lancement de l'Eco commencera avec les pays qui remplissent les critères de convergence définis et sont prêts à y prendre part. Dans le même temps, un appui approprié sera apporté aux pays qui ne sont pas encore prêts, afin de faciliter leur adhésion ultérieure à la monnaie unique.

La Conférence a, en outre, félicité la Commission de la Cedeao pour les consultations de haut niveau en cours avec les Gouverneurs des Banques centrales des États membres visant à dégager un consensus sur les questions en suspens indispensables à l'introduction de l'Eco en 2027. La Conférence s'est également félicitée de l'enregistrement de la marque « Eco » auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (Oapi).

La Conférence a pris note avec satisfaction de la demande de la République de Guinée de rejoindre la Task Force présidentielle sur le programme de la monnaie unique de la Cedeao.

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Selon le communiqué final, la Conférence a approuvé cette demande et a, en outre, instruit la Commission de la Cedeao de prendre toutes les dispositions nécessaires pour convier une réunion de la Task Force présidentielle sur le Programme de la monnaie unique de la Cedeao, avant le sommet ordinaire de décembre 2026, en collaboration avec le Président de la République de Côte d'Ivoire, seul membre encore en fonction de la Task Force présidentielle.

La Conférence a par ailleurs instruit la Commission de la Cedeao, en collaboration avec l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest (Amao), d'intensifier les consultations avec les Gouverneurs des Banques centrales des États membres en vue de formuler des propositions consensuelles sur les questions en suspens pour examen par la Task Force présidentielle.

La Conférence a instruit la Commission de la Cedeao de faire enregistrer la marque « Eco », en tant que dénomination de la monnaie unique de la Cedeao, auprès des autres organismes régionaux et internationaux compétents en matière de propriété intellectuelle.