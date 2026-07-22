Mauritanie: Un total de 144 morts ou disparus sur la route migratoire vers les Canaries

Un total de 144 personnes sont mortes ou portées disparues en mer la semaine dernière au large de la Mauritanie. Des bateaux partis de Gambie dans l'espoir de rejoindre l'Espagne. Entre le 14 et le 18 juillet, trois opérations de sauvetage et de débarquement ont été menées à Nouadhibou, en Mauritanie. Un peu moins de 400 personnes ont pu être sauvées, a rapporté le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) mardi 21 juillet 2026.

L'une des embarcations avait dérivé pendant près de 25 jours avant d'être secourue au large de la Mauritanie. Au total, 143 passagers de ce bateau sont morts ou portés disparus ; seulement 38 ont survécu, selon le HCR. Pour l'organisation, cette tragédie est une nouvelle illustration du « coût humain de ces routes migratoires périlleuses ».

Malgré les risques, les départs continuent, et de plus en plus « au sud », parfois à « plus de 2 000 kilomètres de leur destination », souligne-t-il, comme cela a été le cas pour ces embarcations sauvées la semaine dernière.

Dans le même temps, toujours selon l'organisation onusienne, les traversées réussies vers les Canaries ont diminué : l'archipel a enregistré une baisse des arrivées de près de 61 % par rapport à 2025, avec 4 400 arrivées au 15 juillet.

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17 opérations de débarquement enregistrées à Nouadhibou depuis janvier 2026

La route atlantique est « l'un des corridors migratoires mixtes les plus meurtriers au monde », rappelle l'ONU. Une traversée rendue particulièrement dangereuse par « les longues distances, les conditions océaniques imprévisibles, les embarcations surchargées » et les difficultés d'accès aux secours.

Au total, plus de 40 000 personnes sont arrivées cette année en Europe par les principales routes maritimes, contre 65 407 au cours du premier semestre 2025, indique encore le HCR. Depuis le début de l'année 2026, 17 opérations de débarquement ont été enregistrées à Nouadhibou et Nouakchott, permettant de secourir 2 147 personnes, précise-t-il par ailleurs.