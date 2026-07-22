Congo-Kinshasa: Ebola - Kinshasa assouplit la quarantaine et privilégie l'évaluation du risque au cas par cas

En République démocratique du Congo (RDC), l'épidémie d'Ebola ne cesse de faire des victimes. Des dizaines de nouvelles victimes ont été enregistrées ces 24 dernières heures avec un bilan qui approche les 1000 morts parmi 2 423 cas en seulement deux mois d'épidémie. Le gouvernement assouplit certaines restrictions de voyage imposées et adopte désormais une approche fondée sur l'évaluation individuelle du risque.

En RDC, fini la même quarantaine pour tout le monde : personnel de santé, humanitaires et autres personnes revenant des zones touchées par Ebola. Par un nouvel arrêté, le ministre de la Santé a modifié les mesures prises un mois plus tôt afin de tenir compte de l'expérience acquise.

Désormais, les intervenants seront classés en trois catégories selon leur niveau réel d'exposition au virus. Les personnes à haut risque resteront soumises à un isolement de 21 jours et à une interdiction de voyager, sauf dérogation.

En revanche, celles considérées à faible risque ou à risque minimal (comme les journalistes) pourront se déplacer sous certaines conditions après une évaluation individuelle. Le gouvernement abandonne ainsi le principe d'une quarantaine identique pour tous, estimant qu'il freinait le déploiement rapide des équipes de riposte.

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Un nouvel arrêté qui s'aligne sur les recommandations de l'OMS

Le nouvel arrêté renforce également les contrôles sanitaires aux frontières et s'aligne sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Règlement sanitaire international. Ce changement vise à concilier protection sanitaire et maintien des capacités opérationnelles face à une épidémie qui continue de s'étendre.

Une des préoccupations des humanitaires concerne le taux de létalité qui approche les 40 %. L'OMS précise que les deux tiers des décès ont lieu en dehors des structures de santé, ce qui confirme que la chaîne de transmission est loin d'être maîtrisée.