Tunisie: Éclipse solaire - Le soleil s'offre en spectacle le 12 août prochain

La Terre sera le théâtre, le mercredi 12 août 2026, d'une éclipse totale de Soleil, la première à traverser le continent européen depuis 1999.

En Tunisie, le phénomène sera visible sous forme d'éclipse partielle : au plus fort de l'événement, quelques minutes avant le coucher du Soleil, jusqu'à 60 % du disque solaire sera masqué.

Dans un bulletin détaillé publié mardi, l'Institut national de la météorologie (INM) précise que la bande de totalité -- cette étroite zone de 290 km de large où le disque solaire est entièrement occulté par la Lune -- s'étendra du nord au sud, traversant trois continents (l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe) ainsi que deux océans (l'océan Arctique et l'océan Atlantique).

La trajectoire débutera à l'aube dans les régions polaires du nord de la Sibérie (péninsule de Taïmyr), avant de traverser l'océan Arctique et le Groenland, dont les vastes étendues glacées de l'Est seront balayées par l'ombre dans l'après-midi.

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Le tracé englobera également l'ouest de l'Islande, y compris sa capitale Reykjavik. C'est d'ailleurs au large des côtes islandaises, dans l'Atlantique, que l'éclipse atteindra son maximum, avec une durée de totalité de 2 minutes et 18 secondes.

L'ombre effleurera ensuite une très faible portion du territoire portugais à la frontière nord-est (région de Bragance) pendant quelques secondes, avant de terminer sa course sur la péninsule Ibérique. Elle traversera le nord et l'est de l'Espagne (Galice, Asturies, Cantabrie, Castille-et-León, Aragon, Catalogne et Communauté valencienne) pour s'achever dans les îles Baléares (Ibiza, Majorque).

Un coucher de soleil en forme de croissant en Tunisie

Depuis la Tunisie, l'éclipse partielle se produira peu avant le crépuscule, alors que le Soleil sera très bas sur l'horizon. Le maximum d'obscuration sera observé dans l'extrême nord-ouest du pays, atteignant 59 % à Tabarka et 46 % dans le Grand Tunis, avec des variations selon les régions.

L'INM prévoit ainsi un coucher de soleil partiellement occulté, offrant un spectacle visuel rare : teinté des couleurs du crépuscule, le disque solaire prendra la forme d'un croissant avant de disparaître complètement derrière l'horizon.

À cette occasion, l'Institut rappelle qu'il est impératif de ne jamais observer le Soleil à l'oeil nu sans protection adaptée (lunettes spéciales homologuées ISO 12312-2). Pour profiter au mieux de l'événement, il est conseillé de se placer dans un lieu dégagé vers l'ouest, libre de tout obstacle visuel comme des collines ou des bâtiments.

L'éclipse débutera en Tunisie entre 18h40 et 18h46 selon la localité, et son maximum surviendra juste avant le coucher du Soleil, entre 19h02 et 19h15.