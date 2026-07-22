Afrique du Nord: Congrès de l'Union arabe de l'électricité - Le pays accueillera le débat arabe sur l'avenir des systèmes électriques

Le Maroc accueillera en 2027 le plus grand rendez-vous arabe consacré à l'avenir des systèmes électriques, à l'occasion du 9e Congrès de l'Union arabe de l'électricité (UAE), l'une des principales organisations arabes spécialisées dans les secteurs de l'électricité et de l'énergie.

Organisée en partenariat avec l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), cette rencontre se tiendra du 23 au 25 mars 2027 à Rabat. Elle réunira plusieurs acteurs publics et privés du secteur électrique des pays arabes, notamment des décideurs, experts, opérateurs, industriels et partenaires internationaux, autour des enjeux liés à la transformation et à la sécurisation des systèmes électriques.

La tenue de ce congrès, présenté comme une plateforme privilégiée de dialogue et de partage d'expériences autour des grands enjeux façonnant l'avenir des systèmes électriques, illustre le rôle et l'engagement grandissant du Maroc dans la coopération énergétique régionale et internationale.

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En plus de témoigner de la place de référence qu'occupe aujourd'hui le Royaume, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans les secteurs de l'énergie et de la transition énergétique, cet événement confirme le rôle du Maroc en tant que carrefour énergétique entre le monde arabe, l'Afrique et l'Europe, souligne le directeur général de l'ONEE, Tarik Hamane, cité dans un communiqué conjoint de l'ONEE et de l'UAE.

Plusieurs thématiques stratégiques seront abordées lors de cette rencontre qui prévoit des échanges s'articulant autour de sujets en relation avec «La résilience, la sûreté des systèmes électriques et la sécurité d'approvisionnement», «La transformation numérique et les applications de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'électricité» et «La préparation des réseaux électriques à l'intégration des grandes capacités notamment renouvelables et des projets structurants de demain», entre autres.

L'ONEE et l'UAE annoncent que les débats s'articuleront également autour de thématiques portant sur «Les solutions de stockage comme leviers de la transition énergétique» et «Le développement des compétences et le renforcement du rôle des médias spécialisés dans le secteur de l'énergie».

Le programme prévoit, par ailleurs, une exposition internationale qui offrira un espace d'échanges, de valorisation des innovations technologiques et de développement de partenariats entre les différents acteurs du secteur, rapporte la MAP qui précise qu'elle réunira de grandes entreprises, institutions et industriels spécialisés dans les équipements et technologies de production, de transport et de distribution de l'électricité, ainsi que des fournisseurs de services et de solutions innovantes.

Comme le relève Tarik Hamane dans le communiqué, ce congrès reflète la volonté commune de renforcer la coopération régionale afin d'accompagner les profondes mutations que connaît le secteur électrique.

Ainsi, face aux défis liés à la transition énergétique, à l'intégration massive des énergies renouvelables, à la digitalisation des réseaux et au développement des technologies de stockage et de flexibilité, cette plateforme offre l'opportunité de favoriser le partage des expertises, l'innovation et les partenariats au service de systèmes électriques plus résilients, plus performants et plus durables.

Acteur de référence du secteur électrique marocain, l'ONEE constitue un acteur central de la stratégie énergétique et un opérateur majeur dans le secteur de l'eau et de l'assainissement.

L'UAE regroupe différents acteurs publics et privés - Utilities, entreprises, organisations et universités - représentant 19 pays arabes.