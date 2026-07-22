Maroc: Le Bénin réitère sa position constante de soutien à la marocanité du Sahara

La République du Bénin a réitéré, mardi, sa position ferme et constante de soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Royaume du Maroc sur tout son territoire, y compris la région du Sahara.

La République du Bénin a également réaffirmé son soutien à l'initiative du Plan d'Autonomie présenté par le Royaume du Maroc comme seule solution crédible et réaliste à la résolution de ce différend.

Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint sanctionnant les travaux de la septième session de la Commission mixte de coopération maroco-béninoise, tenue à Cotonou et co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et la ministre des Affaires étrangères chargée de l'Intégration des Afrodescendants, Corinne Amori Brunet.

A cette occasion, la ministre béninoise s'est félicitée de l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de Sécurité, qui consacre le Plan d'autonomie sous souveraineté marocaine comme la base d'un règlement juste, durable et mutuellement acceptable de ce différend.

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Mme Amori Brunet a enfin assuré qu'elle effectuera très prochainement, une mission à la ville de Dakhla, à l'effet, notamment, de constater l'essor économique et social que connait cette région et d'explorer les opportunités de nouer des partenariats sur place.

Les deux parties ont aussi convenu de la tenue de la prochaine session de la commission mixte de coopération dans la ville de Dakhla.