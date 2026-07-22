Maroc: Tanger - Mahi Binebine présente son nouveau recueil de nouvelles « Nokta »

L'écrivain et plasticien marocain Mahi Binebine a présenté, lundi à Tanger, son nouveau recueil de nouvelles, « Nokta - Traité du foin savant et autres... », à l'occasion d'une rencontre littéraire organisée à la Galerie Kent, qui a réuni un public de passionnés de littérature et d'art.

Paru récemment aux éditions Le Fennec, cet ouvrage a été au coeur d'un échange entre l'auteur et les participants autour de son univers créatif, de son parcours artistique et littéraire, ainsi que des principales thématiques qui traversent cette nouvelle publication. La rencontre s'est achevée par une séance de dédicace.

Dans une déclaration à la MAP, Mahi Binebine s'est dit « heureux » de présenter ce recueil à la Galerie Kent, saluant le rôle de cet espace culturel dans la promotion des échanges artistiques et littéraires.

Il a expliqué que « Nokta » (blague), est paru simultanément au Maroc et en France. L'ouvrage réunit une série de récits courts où l'humour, l'ironie et le décalage occupent une place centrale, avec l'ambition de faire sourire, voire rire, le lecteur tout en l'invitant à la réflexion.

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De son côté, la fondatrice de la Galerie Kent, Aziza Laraki Perellón, a indiqué que cet espace, initialement dédié aux arts plastiques contemporains, entend désormais développer un volet consacré à l'édition et aux rencontres littéraires.

Elle a souligné que l'accueil de cette présentation traduit la volonté de la galerie de diversifier son offre culturelle et de contribuer à la valorisation de la création littéraire marocaine à travers l'organisation de rencontres avec des auteurs.

Composé de 24 nouvelles réparties sur 121 pages, « Nokta - Traité du foin savant et autres... » se caractérise par une écriture où se côtoient humour, absurdité et dérision. À travers ces récits, Mahi Binebine explore avec finesse les paradoxes de la condition humaine, proposant une lecture où le rire devient une manière d'interroger le réel.

Né en 1959, Mahi Binebine est l'une des figures majeures de la scène artistique marocaine contemporaine. Installé à Paris dans les années 1980 pour poursuivre des études de mathématiques, discipline qu'il a enseignée durant huit ans, il s'est ensuite consacré pleinement à l'écriture et à la peinture.

Auteur d'une douzaine de romans traduits dans plusieurs langues, il a également vécu à New York, où plusieurs de ses oeuvres picturales ont intégré la collection permanente du musée Guggenheim, confirmant son rayonnement sur la scène artistique internationale.