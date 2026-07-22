Sénégal: Miss Podor 2026 - Dieynaba Sy Diallo sacrée au terme d'une édition placée sous le signe de l'éducation et de la culture

La deuxième édition de Miss Podor s'est tenue dans une ambiance festive, mettant à l'honneur la culture, l'éducation et l'engagement citoyen, avec le sacre de Dieynaba Sy Diallo, représentante de Thioffy, au terme d'une soirée marquée par la présence des autorités locales et de nombreux acteurs culturels.

Organisée par SYDPROD, la manifestation a rassemblé élus, responsables associatifs, jeunes et populations autour d'une célébration de l'identité culturelle de Podor.

Le maire de Podor, Mamadou Racine Sy, a salué l'initiative des organisateurs, estimant qu'elle contribue à la promotion du patrimoine culturel local et à la valorisation des talents de la jeunesse. Il a réaffirmé son soutien aux actions favorisant le développement culturel et le rayonnement de la commune.

S'adressant aux candidates et aux jeunes présents, l'édile a insisté sur l'importance de l'éducation et de la formation, soulignant que « la connaissance demeure la véritable clé de la réussite ». Il a également annoncé un appui financier à l'organisation ainsi qu'à la jeunesse présente, avant de décider de récompenser l'ensemble des candidates afin d'encourager leur parcours scolaire et leur engagement.

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Marraine de cette édition, Aïssatou Marieme Dione, ingénieure financière et cadre du parti ALSAR, a invité les participantes à faire de l'éducation leur priorité, affirmant que « la plus belle couronne qu'une jeune femme puisse porter est celle du savoir ». Elle a exhorté les jeunes filles à poursuivre leurs études et à cultiver l'excellence, estimant que la beauté trouve toute sa valeur lorsqu'elle s'accompagne de mérite, de discipline et d'engagement citoyen.

Dans le même élan, la marraine a offert des cadeaux à l'ensemble des candidates, un geste salué par le public.

La cérémonie a également enregistré une forte mobilisation de responsables et de militantes du parti ALSAR, venus soutenir leur responsable, Aïssatou Marieme Dione, présidente des femmes du parti.

À l'issue de la compétition, Dieynaba Sy Diallo, représentante de Thioffy, a été élue Miss Podor 2026 sous les applaudissements du public.