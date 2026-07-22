Sénégal: Cambriolage meurtrier à la Cité Fayçal - Quatre suspects arrêtés

La Police nationale a annoncé, dans un communiqué diffusé ce mardi 21 juillet 2026 en soirée, le démantèlement d'un réseau soupçonné d'avoir commis le cambriolage suivi du meurtre d'un ressortissant chinois à la Cité Fayçal de Guédiawaye. Quatre individus ont été interpellés par la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar.

Selon les précisions livrées par les enquêteurs, les faits ont été reconstitués grâce à l'audition des occupants de la maison où s'est déroulé le drame. Les témoins ont été réveillés par des détonations et par les appels au secours de la victime, alors attaquée au premier étage par deux individus armés d'un couteau. Venus lui porter secours, ils ont surpris la victime aux prises avec ses agresseurs, qui ont de nouveau fait feu avant de fuir en sautant par une fenêtre donnant sur la cour arrière.

L'un des fuyards n'est pas allé bien loin : retrouvé sur place, souffrant visiblement de sa chute, son arme à ses côtés, il n'a toutefois pas encore pu être formellement entendu, la police évoquant un état de santé instable et des déclarations confuses.

Un travail technique qui élargit le cercle des suspects

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est l'exploitation des données techniques de l'enquête qui a permis d'élargir le champ des investigations. Les policiers ont identifié cinq suspects potentiels, dont la présence sur les lieux au moment des faits et les contacts avec le suspect blessé « confirmaient l'implication ». Ce travail a débouché sur l'arrestation de trois autres individus.

Face aux enquêteurs, les mis en cause ont livré des aveux qui précisent la mécanique de l'opération. Les deux premiers suspects arrêtés ont reconnu avoir été chargés de « transporter les exécutants à moto, de faire le guet et d'assurer leur fuite ». Le dernier suspect interpellé a pour sa part avoué s'être introduit dans la cour « en escaladant le mur de clôture pour faire le guet et alerter ses trois complices introduits dans la maison ».

Les mis en cause ont été placés en garde à vue, et l'enquête suit son cours pour établir les responsabilités de chacun dans ce crime qui a coûté la vie à un ressortissant étranger.