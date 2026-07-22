Afrique: CAN 2032 - La CAF ouvre la voie à la candidature conjointe du Burkina Faso, le Mali et le Niger

Le projet d'organisation conjointe de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2032 par le Burkina Faso, le Mali et le Niger progresse. Dans un communiqué publié ce lundi, la Fédération Nigérienne de Football (FENIFOOT) annonce que la Confédération Africaine de Football (CAF) a officiellement confirmé la prise en compte de la déclaration d'intérêt des trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel (AES).

Selon la FENIFOOT, cette validation s'inscrit dans le cadre de l'article 7.3 du règlement des candidatures de la CAF. Les fédérations nationales des trois États sont désormais considérées comme ayant satisfait à l'exigence de dépôt d'une déclaration d'intérêt, une étape indispensable avant la poursuite du processus officiel d'attribution des droits d'organisation de la CAN 2032.

Cette avancée fait suite à une réunion de travail tenue le 18 juillet 2026 à New York, en marge d'activités internationales. Elle a réuni le président de la CAF, Patrice Motsepe, et les présidents des fédérations de football du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le membre du Conseil de la FIFA et président d'honneur de la FENIFOOT, le Colonel-Major Djibrilla Hima Hamidou, a également pris part aux échanges.

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Au cours de cette rencontre, Patrice Motsepe a pris acte de l'ambition commune des trois pays de l'AES d'accueillir ensemble la CAN 2032. Le président de la CAF a salué cette initiative fondée sur une dynamique de coopération régionale et a encouragé les trois fédérations à poursuivre les démarches prévues par les procédures de candidature.

Dans son communiqué, la FENIFOOT se félicite de cette évolution qu'elle considère comme une étape importante vers la concrétisation du projet. La fédération estime que cette candidature commune illustre la volonté du Burkina Faso, du Mali et du Niger de mutualiser leurs ressources et leurs capacités afin d'offrir au continent une compétition répondant aux standards internationaux.

La fédération nigérienne précise qu'elle poursuivra son travail en étroite collaboration avec les autorités nationales ainsi qu'avec les fédérations soeurs du Burkina Faso (FBF) et du Mali (FEMAFOOT) afin de préparer le dossier de candidature.

En conclusion, la FENIFOOT remercie les autorités des trois États de l'AES pour leur accompagnement et réaffirme son engagement à contribuer à la réussite de cette ambition commune, qui pourrait marquer une nouvelle étape dans la coopération sportive entre les pays de l'Alliance des États du Sahel.