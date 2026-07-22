Afrique: Kosso Diané vice-président de la fsf aux lionnes - « Vous avez les qualités pour rivaliser avec les meilleures équipes du continent »

Le deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Kosso Diané, a demandé à l'équipe du Sénégal d'effacer les souvenirs de leurs dernières défaites en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) lors de la CAN féminine prévue du 25 juillet au 16 août au Maroc. « Vous vous apprêtez à disputer votre troisième CAN consécutive. Oui, par le passé, le chemin s'est arrêté en quart de finale, souvent dans la douleur des tirs au but. Mais cet après-midi, je vous le dis : effacez ces souvenirs", a-t-il déclaré lors de la réception hier, lundi du drapeau national des mains du ministre de la communication et des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr, représentant Djirèye Clotilde Coly, ministre Jeunesse et des Sports.

« Marcher sur les traces des Lions et des Lionceaux U17 en terre marocaine »

Le responsable fédéral a estimé que l'ambition du Sénégal sera une place dans le dernier carré. « Avec 16 nations pour la première fois, l'ambition est claire : une place en demi-finale au moins, et c'est le billet direct pour la Coupe du monde. La toute première de l'histoire du football féminin du Sénégal. Ce n'est pas un lointain rêve, moins encore une simple vue de l'esprit, c'est une réalité à portée de vos crampons", souligne -t-il. Dans cet élan, Kosso Diané a appelé les Lionnes à marcher sur les traces des Lions et des Lionceaux U17 qui ont réussi à s'imposer en terre marocaine.

« En une seule année, le Sénégal y a conquis deux titres africains majeurs. Nos vaillants Lions séniors ont fait vibrer le pays il y a quelques mois en remportant la CAN 2025 suivis de nos moins de 17 ans qui ont également soulevé le trophée continental à Rabat. Vous avez l'opportunité de marcher sur leurs traces, d'ajouter votre nom à cette légende. Vous devez être à la hauteur de cette performance, et je sais que vous en êtes capables », a-t-il relevé.« Cette alchimie, cette connexion réussie entre jeunesse et expérience est votre force.

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Le tirage au sort vous a placées dans le groupe A, aux côtés du Maroc, pays hôte, de l'Algérie et du Kenya. Un groupe relevé, certes, mais vous avez les qualités pour rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Cette alchimie, cette connexion réussie entre jeunesse et expérience est votre force », ajoute-t-il