Afrique: Mame Moussa Cissé sélectionneur des lionnes en partance pour la CAN féminine - « Qualifier le Sénégal pour une 1ère Coupe du monde »

Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine Mame Moussa Cissé a affiché les ambitions du Sénégal en direction de la prochaine Coupe d'Afrique des nations féminine 2026, qui se joue du 25 juillet au 16 août au Maroc. Pour leur quatrième participation, la troisième consécutive, les Lionnes visent les demi-finale, synonyme de qualification à la Coupe du Monde 2027.

« L'objectif, c'est atteindre les demi-finales. Même si la Fédération ne le dit pas, c'est normal d'avoir les ambitions d'aller en demi-finales après avoir atteint les quarts de finale lors des deux dernières éditions. C'est important, d'autant plus que cette CAN est qualificative pour la Coupe du monde 2027 », a-t-il rappelé. « Les joueuses ont envie de qualifier le Sénégal pour une première Coupe du monde.

Elles ont déjà écrit beaucoup de pages, mais celle-là serait très importante. À titre personnel, c'est un rêve. Cette CAN est particulière pour moi. Aller jusqu'en demi-finale, c'est un sentiment partagé par les joueuses, la Fédération et le peuple sénégalais. Nous y allons pour gravir les échelons. Mais on sait que ce sera très difficile pour nous, comme pour tout le monde d'ailleurs. Le Sénégal n'est plus une petite équipe.

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Ce sera notre troisième CAN consécutive, donc nous avons des certitudes. Nous y allons avec beaucoup d'humilité mais avec l'ambition de se hisser en demi-finale », ajoute-t-il.

Liste des 26 Lionnes :

Gardiennes : Adji Ndiaye, Khady Faye, Tening Sène

Défenseures : Marème Babou, Adama Sané, Wolimata Ndiaye, Méta Kandé, Aïssatou Fall, Anta Dembélé, Mbayang Sow, Mbène Diop

Milieux : Safiétou Sagna, Ndèye Awa Diakhaté, Fatoumata Dramé, Korka Fall, Bineta Korkel Seck, Sadigatou Diallo, Sokhna Nogaye Pène, Mariama Faty, Dieynaba Ndaw

Attaquants : Nguénar Ndiaye, Seynabou Mbengue, Mama Diop, Khadija Badio, Ndèye Awa Casset, Pascaline F. Bassène