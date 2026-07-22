Togo: Innovation numérique

22 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo Tech Expo se tiendra les 29 et 30 juillet à Lomé, avec l'ambition de réunir les principaux acteurs de l'innovation et des technologies du pays, explique La Nouvelle République.

Chercheurs, entrepreneurs, étudiants, entreprises, institutions publiques et partenaires techniques se retrouveront pour échanger autour des grandes évolutions du numérique et de leurs applications dans différents secteurs.

L'événement se veut une plateforme de rencontres, de partage d'expériences et de mise en réseau, afin de favoriser l'émergence de projets innovants et de renforcer l'écosystème technologique togolais.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.