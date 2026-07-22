Togo: Les mangroves jouent un rôle écologique irremplaçable

22 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo poursuit sa stratégie d'accès au financement climatique international. Mardi, le pays a présenté un nouveau volet de sa lutte contre le changement climatique, axé sur la préservation des mangroves et la mobilisation des ressources nécessaires à leur protection.

Au coeur de cette démarche figure un projet destiné à valoriser les mangroves dans les communes de Lacs 1 et Lacs 2.

Le Togo travaille par ailleurs à l'accréditation de l'Office de développement et d'exploitation des forêts (ODEF) auprès du Fonds vert pour le climat. Cette reconnaissance permettrait à l'institution de solliciter directement des financements pour porter des projets d'adaptation face aux effets du changement climatique.

L'objectif est de renforcer les capacités nationales, de préserver les écosystèmes menacés et de mobiliser davantage de ressources climatiques, tout en soutenant les communautés locales dont les moyens de subsistance dépendent directement de ces écosystèmes.

Le Togo a perdu plus de 47% de ses écosystèmes de mangrove en cinq ans.

Les mangroves jouent un rôle écologique et économique irremplaçable. Elles servent de nurseries pour 75% des poissons tropicaux.

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