Burkina Faso: Union interparlementaire - La Présidente Tulia Ackson salue la résilience du peuple burkinabè

La Présidente de l'Union interparlementaire (UIP), Tulia Ackson a, au cours d'une séance plénière, en présence du Président de l'Assemblée législative du peuple (ALP), Ousmane Bougouma, fait une déclaration devant les députés, mardi 21 juillet 2026, à Ouagadougou. Dans son adresse, elle a relevé, la place importante du Parlement burkinabè au sein de l'Union.

Par sa participation active, ses contributions importantes et son implication dans les différents travaux, le Parlement du Burkina Faso contribue à renforcer la voix des Parlements du monde dans les grands débats internationaux. C'est l'avis de la Présidente de l'Union interparlementaire (UIP), Tulia Ackson. Elle l'a fait savoir au cours d'une séance plénière présidée par le Président de l'Assemblée législative du peuple, Ousmane Bougouma, mardi 21 juillet 2026, à Ouagadougou.

« Nous saluons le fait que votre institution ait permis à ses membres de s'investir davantage dans les travaux de l'UIP et de contribuer à façonner la politique parlementaire mondiale », a indiqué Tulia Ackson, assurant que l'Union demeure engagée à poursuivre sa marche avec l'Assemblée législative du peuple. Cela, a-t-elle soutenu, afin de continuer à faire de la diplomatie parlementaire un instrument privilégié de dialogue, de prévention des conflits, de rapprochement entre les peuples et de promotion de la paix et du développement durable.

Affirmant que sa visite au pays des Hommes intègres intervient dans un contexte où les pays du Sahel continuent de faire face à l'une des plus grandes épreuves de leur histoire, Tulia Ackson, au nom de l'Union interparlementaire, a exprimé sa solidarité envers le peuple burkinabè, ainsi qu'envers les peuples du Mali et du Niger, confrontés aux conséquences du terrorisme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« L'Union interparlementaire réaffirme son soutien à l'ensemble des peuples confrontés au terrorisme et condamne avec la plus grande fermeté toutes les formes de terrorisme », a-t-elle laissé entendre. Ainsi, elle a lancé un appel à la communauté internationale à faire preuve d'une « solidarité concrète et agissante » avec les pays du Sahel. « Si le Sahel vacille, c'est la sécurité internationale qui est menacée », a-t-elle prévenu. C'est pourquoi, de son point de vue, le multilatéralisme ne peut rester spectateur mais doit se traduire par un engagement ferme, fondé sur la justice, la coopération, le dialogue et des actions coordonnées pour garantir un développement durable des populations.

Renforcer la coopération parlementaire entre l'UIP et l'ALP

Saluant la résilience du peuple burkinabè face aux défis du moment et qui, selon elle, a su démontrer sa capacité à rester debout, la présidente de l'UIP, a relevé les efforts entrepris par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations.

« Les progrès enregistrés dans la sécurisation de certaines localités, les initiatives visant à favoriser le retour progressif des populations déplacées vers leurs communautés ainsi que les actions destinées à améliorer la situation humanitaire constituent des évolutions encourageantes », a reconnu Tulia Ackson. Par ailleurs, elle a salué les réformes engagées ainsi que les initiatives destinées à renforcer le développement économique et social du Burkina.

A ce propos, la Présidente de l'UIP a soutenu que les actions conduites dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation et du développement local témoignent d'une volonté de bâtir un avenir fondé sur les capacités nationales. « Le rôle des parlements est d'accompagner cette transformation en adoptant des politiques courageuses qui renforcent la bonne gouvernance, l'inclusion et le développement durable », a-t-elle laissé entendre.

En vue du renforcement de la coopération parlementaire entre l'UIP et l'ALP, Tulia Ackson a souhaité travailler autour de trois priorités. Au nombre de celles-ci, elle a cité le Parlement et le peuple, y compris les personnes déplacées internes, les femmes et la souveraineté économique et la jeunesse et la sécurité. Saluant le leadership du capitaine Ibrahim Traoré ainsi que la vision panafricaniste qu'il porte, la Présidente e l'UIP a exhorté le peuple burkinabè, dans sa diversité, à continuer de puiser dans ses valeurs communes, la force de préserver l'unité et de poursuivre les efforts en faveur d'une paix durable et du développement. Aux détours de cette déclaration, Ousmane Bougouma a été invité à participer à la 153e assemblée de l'UIP, à Arusha, en Tanzanie, en octobre 2026.