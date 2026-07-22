Burkina Faso: 40e anniversaire de l'Association des élèves et étudiants musulmans - Un séminaire de formation islamique et de développement au menu

21 Juillet 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

L'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina (AEEMB) organise du 19 au 26 juillet, la 19e édition du Séminaire national de formation islamique et de développement. La cérémonie d'ouverture a eu lieu, dimanche 19 juillet 2026, à Ouagadougou.

La 19e édition du Séminaire national de formation islamique et de développement (SENAFID) se tient du 19 au 26 juillet 2026 à Ouagadougou. Cette édition coïncide avec les 40 ans de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina (AEEMB), la structure organisatrice du séminaire. La commémoration du 40e anniversaire a eu lieu au cours de l'ouverture du SENAFID, dimanche 19 juillet dernier, à Ouagadougou. C'est le Président de l'Assemblée législative du peuple, Ousmane Bougouma, représenté par son 4e vice-président, Daouda Diallo, qui a présidé la cérémonie. Le thème du SENAFID a porté sur : « AEEMB : 40 ans au service de la nation : bilan et perspectives ».

Le président du comité exécutif national de l'AEEMB, Saada Kaboré, a confié que des milliers de jeunes du Burkina et d'ailleurs prennent part au SENAFID. Il a noté comme activités, des formations et conférences sur la citoyenneté et de l'entreprenariat. Concernant la célébration des 40 ans d'existence de l'AEEMB, il a fait un bilan de l'organisation. « L'AEEMB a réalisé plusieurs actions sur le plan éducatif, socio-économique, sanitaire, et de la formation professionnelle et technique », a-t-il relevé. Il a précisé que l'AEEMB a été une école où des milliers de jeunes ont appris à connaître leur religion et développé le sens de la responsabilité. « Une école où ils ont appris la discipline, l'engagement et le service », a-t-il déclaré.

Consolider les acquis

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En termes de perspectives, il a invité les membres à consolider les acquis, répertorier et mobiliser les anciens membres de l'AEEMB pour être toujours au service des jeunes frères et de la nation.

Saada Kaboré a en outre salué les pionniers de l'AEEMB et invité la jeune génération a levé le flambeau haut pour les futures générations. Le 4e vice-président de l'Assemblé législative du peuple, Daouda Diallo, a souhaité que la 19e édition de la SENAFID renforce la coopération entre les organisations de jeunesse musulmanes et consolider les idéaux d'intégration sous régionale, de solidarité et de paix. Il a également invité les acteurs à poursuivre, avec plus de détermination, la mission de formation de jeunes musulmans enracinés dans les valeurs de l'Islam.

Le parrain de la cérémonie, El hadj Inoussa Kanazoé, a encouragé ses filleuls à profiter pleinement des enseignements, des échanges et des expériences durant le SENAFID. Il leur a demandé de demeurer des modèles de foi, d'intégrité, de compétence et de patriotisme. « Soyez des citoyens utiles à votre communauté et à votre pays, parce que le musulman est un être noble et respectueux de la personne humaine », a-t-il soutenu. Au cours de la cérémonie, des pionniers de l'AEEMB et partenaires ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur engagement dans la croissance de l'association.

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