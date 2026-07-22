L'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina (AEEMB) organise du 19 au 26 juillet, la 19e édition du Séminaire national de formation islamique et de développement. La cérémonie d'ouverture a eu lieu, dimanche 19 juillet 2026, à Ouagadougou.

La 19e édition du Séminaire national de formation islamique et de développement (SENAFID) se tient du 19 au 26 juillet 2026 à Ouagadougou. Cette édition coïncide avec les 40 ans de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina (AEEMB), la structure organisatrice du séminaire. La commémoration du 40e anniversaire a eu lieu au cours de l'ouverture du SENAFID, dimanche 19 juillet dernier, à Ouagadougou. C'est le Président de l'Assemblée législative du peuple, Ousmane Bougouma, représenté par son 4e vice-président, Daouda Diallo, qui a présidé la cérémonie. Le thème du SENAFID a porté sur : « AEEMB : 40 ans au service de la nation : bilan et perspectives ».

Le président du comité exécutif national de l'AEEMB, Saada Kaboré, a confié que des milliers de jeunes du Burkina et d'ailleurs prennent part au SENAFID. Il a noté comme activités, des formations et conférences sur la citoyenneté et de l'entreprenariat. Concernant la célébration des 40 ans d'existence de l'AEEMB, il a fait un bilan de l'organisation. « L'AEEMB a réalisé plusieurs actions sur le plan éducatif, socio-économique, sanitaire, et de la formation professionnelle et technique », a-t-il relevé. Il a précisé que l'AEEMB a été une école où des milliers de jeunes ont appris à connaître leur religion et développé le sens de la responsabilité. « Une école où ils ont appris la discipline, l'engagement et le service », a-t-il déclaré.

Consolider les acquis

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En termes de perspectives, il a invité les membres à consolider les acquis, répertorier et mobiliser les anciens membres de l'AEEMB pour être toujours au service des jeunes frères et de la nation.

Saada Kaboré a en outre salué les pionniers de l'AEEMB et invité la jeune génération a levé le flambeau haut pour les futures générations. Le 4e vice-président de l'Assemblé législative du peuple, Daouda Diallo, a souhaité que la 19e édition de la SENAFID renforce la coopération entre les organisations de jeunesse musulmanes et consolider les idéaux d'intégration sous régionale, de solidarité et de paix. Il a également invité les acteurs à poursuivre, avec plus de détermination, la mission de formation de jeunes musulmans enracinés dans les valeurs de l'Islam.

Le parrain de la cérémonie, El hadj Inoussa Kanazoé, a encouragé ses filleuls à profiter pleinement des enseignements, des échanges et des expériences durant le SENAFID. Il leur a demandé de demeurer des modèles de foi, d'intégrité, de compétence et de patriotisme. « Soyez des citoyens utiles à votre communauté et à votre pays, parce que le musulman est un être noble et respectueux de la personne humaine », a-t-il soutenu. Au cours de la cérémonie, des pionniers de l'AEEMB et partenaires ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur engagement dans la croissance de l'association.