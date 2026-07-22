Sénégal: Bassirou Diomaye Faye regrette 'la constante et dangereuse détérioration' de l'enseignement des sciences et des technologies

Dakar — Le président de la République a déploré, mardi, à Dakar, "la constante et dangereuse détérioration" de l'enseignement des sciences et des technologies au Sénégal.

"Pour ma première rencontre publique avec vous, je tiens particulièrement à mettre le doigt sur un problème critique de notre système éducatif : la constante et dangereuse détérioration de [l'enseignement] des sciences et des technologies à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle", a dit Bassirou Diomaye Faye.

Il présidait une séance solennelle de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS).

"Une série d'excellence comme la S1 mathématiques et physique est quasiment en voie de disparition. C'est préoccupant. Du haut de cette tribune, j'appelle la communauté scientifique et technique à une prise de conscience, afin que nous relevions le défi", a-t-il ajouté, invitant les membres de l'ANSTS à poursuivre la "noble" promotion des sciences et des techniques.

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Selon le chef de l'État, il sera demandé au ministre de l'Éducation nationale d'organiser "de manière inclusive" et annuellement un concours national de mathématiques, de sciences et de technologies, dans les cycles élémentaire, moyen et secondaire.

Le président de l'ANSTS, Moctar Touré

"Je suis convaincu que nous saurons inverser la tendance et que nous réussirons. Nous devons préserver le goût des mathématiques, des sciences des technologies chez nos enfants. En le faisant, nous nous assurons avec certitude que des réponses seront trouvées aux questions de souveraineté", a-t-il soutenu.

Bassirou Diomaye Faye a félicité les membres de l'ANSTS pour leur engagement constant au service de la nation.

"Si on veut réussir, il faut inverser la tendance de l'érosion de l'enseignement des sciences. Un pays ne peut pas se développer en ignorant sa capacité à former des scientifiques", a dit le président de l'ANSTS, Moctar Touré, à la suite du président de la République.

La préoccupation du chef de l'État est déjà prise en compte dans les activités de l'ANSTS, a-t-il affirmé, ajoutant qu'une commission chargée de l'enseignement des sciences et des relations avec les jeunes a été créée au sein de l'académie.

"En raison de la dégradation de la situation de l'enseignement des sciences, je pense qu'on a besoin de faire beaucoup plus et de nous mobiliser de façon beaucoup plus forte, pour que nos expertises puissent nous permettre d'arriver à [...] de bons résultats", a répondu M. Touré au président de la République.