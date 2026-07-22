Sénégal: Saint-Louis - Inauguration officielle de deux centres de services de machines agricoles

Ndiaye (Saint-Louis) — Une cérémonie d'inauguration de deux centres de services de machines agricoles dont l'implantation finale est prévue à Dagana et à Podor, s'est déroulée, mardi, à Ndiaye, un arrondissement de la région de Saint-Louis (nord), a constaté l'APS.

Elle a été présidée par le directeur général de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), Alassane Bâ, et le directeur général du programme de coopération au développement du ministère coréen de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, Moon Gyeong-deok.

Ce projet est mis en oeuvre grâce à une étroite collaboration des gouvernements du Sénégal et de la Corée du Sud.

"Au nom du ministre sénégalais de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, je voudrais remercier vivement le gouvernement coréen qui, dans le cadre de cette coopération, a permis la mise en place de ces deux centres. Un centre de services de machines agricoles à Ndiaye (Dagana) et un autre centre de réparation à Aéré Lao (Podor)", a déclaré M. Bâ, directeur général de la SAED, lors de la cérémonie.

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S'entretenant avec la presse, il a souligné que ces centres vont permettre un accès facile des producteurs aux machines agricoles mais également d'intensifier la production.

Il a souligné que la nécessité d'intensifier la production agricole est importante pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire du Sénégal.

Le directeur général du programme de coopération au développement du ministère coréen de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de la République de Corée, Moon Gyeong-deok a, pour sa part, indiqué que ces centres vont servir de pôles régionaux et assurer de manière systématique l'exploitation, le stockage et la maintenance des machines agricoles.

Il a ajouté que ces deux centres vont contribuer également à renforcer les bases d'une mécanisation agricole durable dans la vallée du fleuve Sénégal