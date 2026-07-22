Afrique: Finale CAN 2025 - L'audience du TAS va se tenir en septembre ou octobre

Dakar — Le différend opposant la Fédération sénégalaise de football (FSF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF), au sujet de la finale de la dernière Coupe d'Afrique des nations, sera statué en septembre ou octobre à Lausanne (Suisse) par le Tribunal arbitral du sport (TAS), rapporte IUSPORT, un média espagnol spécialisé.

En mars dernier l'instance arbitrale du sport a annoncé avoir accusé réception d'un appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football, relatif à la finale de la CAN 2025.

Le différend fera l'objet d'une audience au TAS en septembre ou en octobre, informe le média espagnol.

Le TAS avait informe que l'appel concerne une décision prise par la CAF le 17 mars 2026 déclarant que l'équipe nationale du Sénégal a perdu la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 par forfait et attribuant la victoire à l'équipe nationale du Maroc sur le score de 3-0.

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Selon le média spécialisé IUSPORT, la décision définitive dans cette affaire "ne pourra pas être rendue avant le mois d'octobre au plus tôt".

Le Sénégal avait battu le Maroc 1-0 en finale, le 18 janvier 2026, lors de la finale de la CAN 2025 marquée par des incidents suite au refus des joueurs sénégalais de poursuivre la rencontre après un penalty jugé litigieux accordé dans le temps additionnel à l'équipe adverse, alors que le score était toujours de 0-0.

Après une interruption de quelques minutes, les joueurs sénégalais sont finalement revenus sur le terrain et le penalty de Brahim Diaz a été arrêté, avant que Pape Gueye n'inscrive le but de la victoire en prolongation.

La jury d'appel de la CAF, statuant sur un recours du Maroc, avait retiré, deux mois après la finale de Rabat, le titre de champion d'Afrique au Sénégal pour l'attribuer au Maroc (forfait 3-0 sur tapis vert).

La Fédération sénégalaise de football avait saisi le Tribunal d'arbitral du sport pour "faire valoir ses droits et rétablir l'équité sportive", en rejetant avec la plus grande fermeté, la décision "inique" du jury d'appel de la CAF notifiée le 17 mars 2026.