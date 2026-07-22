Sénégal: Thiès, l'avant-dernière étape de la campagne nationale de la Commission de régulation du secteur de l'énergie

Thiès — La Commission de régulation du secteur de l'énergie (CRSE) a entamé mardi à Thiès, l'avant-dernière étape de sa campagne de communication visant à vulgariser auprès des usagers du secteur, le rôle de cette instance créée en 2021.

La CRSE, une autorité administrative indépendante rattachée à la Présidence de la République, est chargée de la régulation du secteur de l'électricité, du secteur aval des hydrocarbures et des segments intermédiaire et aval du secteur gazier.

Dans le cadre d'une campagne nationale lancée en mars, un atelier de sensibilisation a regroupé, dans les locaux de la gouvernance de Thiès, des autorités administratives, des associations consuméristes, des acteurs communautaires, entre autres, afin de vulgariser les missions et prérogatives élargies de la CRSE.

Cette sensibilisation inclue la présentation du guide du consommateur contenant, notamment des indications sur les obligations des opérateurs du secteur de l'énergie, ainsi que les droits et obligations des consommateurs, les procédures de gestion des réclamations, la tarification, etc. Ils ont été présentés et discutés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La seconde partie de l'étape de Thiès de cette campagne sous le slogan "La CRSE pour vous servir, mieux, plus et partout", aura lieu mercredi, par le biais d'une caravane qui ira à la rencontre des populations dans les lieux de grande affluence de la ville, a dit Ibrahima Niane, président de la CRSE.

Pour lui, le Sénégal fait face à des "défis énergétiques majeurs" dans le secteur de l'énergie, lesquels sont liés à la croissance de la demande, aux impératifs de transition énergétique, à l'inclusion territoriale et à la nécessité d'attirer des investissements structurants.

"Dans ce contexte, l'Etat a un rôle central à jouer, celui (...) de garant de l'équité et de protecteur de l'intérêt général", a-t-il souligné, précisant que la régulation se positionne dans cette situation, non comme une contrainte, mais comme un "outil de gouvernance moderne".

"Elle permet, dit-il, d'encadrer le marché, de sécuriser les investissements, de protéger les consommateurs et de garantir que le développement du secteur énergétique (profite) à tous sans exclusion".

Les réformes de ces dernières années élargissant les attributions et les compétences de la CRSE, traduisent cette "volonté politique claire de renforcer la gouvernance du secteur énergétique et adapter la régulation aux nouvelles réalités économiques, sociales et environnementales", a-t-il fait valoir.

La CRSE a un pouvoir d'enquête et de sanction, a précisé M. Niane.

Son champ d'intervention qui se limitait au seul secteur de l'électricité, a été étendu à l'aval des hydrocarbures, ainsi qu'aux segments intermédiaires et aval du secteur gazier, suite à la découverte de gisements de pétrole et de gaz au Sénégal.

Elle reçoit des plaintes et réclamations concernant les opérateurs d'électricité, de gaz ou de l'aval des hydrocarbures, comme les stations d'essence. L'interchangeabilité des bonbonnes de gaz butane, la détermination des prix sont autant de questions pour lesquelles elle est aussi compétente.

Plus de 100 sociétés dans l'aval des hydrocarbures

Au Sénégal, "des centaines d'acteurs" évoluent sur toute la chaîne de l'aval des hydrocarbures, de l'importation à la vente, en passant par le stockage, le raffinage et la distribution, a dit M. Niane.

"Autour de 100 et quelques sociétés" évoluent dans le secteur aval des hydrocarbures. Si elles sont comptabilisées selon leurs titres d'exercices, elles dépassent la barre des 200 sociétés, a précisé Boubacar Mbengue, chef du service approvisionnement hydrocarbures gaz à la CRSE.

Certaines d'entre elles, Total Energies par exemple, détiennent plusieurs titres d'exercice. Elle est dans l'importation, le stockage, la distribution des produits pétroliers liquides, ainsi que dans le stockage et la distribution du gaz butane.

Selon lui, il y a sept opérateurs de distribution du gaz butane, parmi lesquels il a cité Total, Ola Oryx, Petrosen, Lobbou et Touba gaz. La SAR gère l'activité de réception, une partie du stockage, une partie du raffinage. S'y ajoutent les grossistes, les détaillants, etc.

"Sans une régulation forte et crédible, le secteur de l'énergie peut devenir source d'instabilité, d'inégalités et de tensions sociales", souligne Ibrahima Niane.

La régulation permet, dès lors, d' "assurer la continuité du service public" mais aussi, de veiller à ce que les zones rurales ne soient pas laissées en rade.

Cette campagne se justifie, selon lui, par le fait qu' "une régulation efficace ne peut se construire sans l'adhésion des acteurs et la compréhension des citoyens".

"C'est pourquoi la CRSE a fait le choix stratégique de la communication et de la proximité", a poursuivi M. Niane.

Avec l'appui du projet Sénégal Power compact à travers le MCA Sénégal 2, pour un montant de 27 milliards de francs CFA, la CRSE s'est dotée d'un plan stratégique de développement 2025-2029, sous le slogan "Aar, Samm, dooleel", couplé à une stratégie de communication quinquennale, a-t-il noté.

La vision qui sous tend cet outil de régulation est de "faire de la CRSE un régulateur fort, impartial et crédible, au service de l'intérêt général, du développement harmonieux du secteur de l'énergie".

Cette vision traduit, dit-il, une "ambition politique forte", celle de garantir un service de l'énergie de qualité, de restaurer et consolider la confiance entre l'Etat, les opérateurs et les citoyens, d'accompagner la transition énergétique et de protéger les consommateurs, en particulier les plus vulnérables.

Soulignant que l'énergie est "au coeur du développement", l'adjoint au gouverneur Ababacar Sadikh Niang qui présidait la réunion, a souligné que le rôle du régulateur est "fondamental, pour garantir l'accès à l'énergie pour tous".

"L'Etat du Sénégal, malgré un contexte international marqué par la volatilité des prix, oeuvre sans relâche à garantir une énergie fiable, durable et à moindre coût", a-t-il dit.

Après le nord, le sud, l'est, le centre et Thiès qui était la neuvième étape, la campagne de la Commission de régulation du secteur de l'énergie sera clôturée "d'ici vendredi à samedi" dans la région de Dakar, a annoncé Ibrahima Niane.