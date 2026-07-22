Sénégal: L'Etat satisfait des dispositifs de distribution d'eau et de drainage d'eaux pluviales avant le Grand Magal

Touba — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a déclaré, mardi à Touba, être satisfait de l'état d'avancement des canaux de drainage d'eaux pluviales ainsi que le dispositif renforcé de production et de distribution d'eau, mis en place, à moins de deux semaines du Grand Magal de Touba prévu le 2 août prochain.

"Le premier volet de ma visite ici à Touba consiste à faire la revue du dispositif d'organisation et de préparation du Grand Magal mis en place par l'Office des forages ruraux (OFOR). Je dois dire que je suis très rassuré et satisfait de ce que j'ai vu", a-t-il déclaré au terme d'une visite des installations.

Le ministre en a profité pour procéder à la mise en service du forage de Darou Tanzil, un complément des trois nouveaux forages inaugurés il y a trois semaines, afin de renforcer les capacités de production et de distribution de l'eau dans la cité religieuse.

Il a évoqué les mesures préventives arrêtées par l'OFOR pour assurer un approvisionnement régulier durant le Magal. A ce titre, il a annoncé la mobilisation de 50 camions-citernes destinés à alimenter les réserves d'eau des ménages.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre a assuré que les équipes techniques de l'OFOR poursuivent également les opérations de détection et de réparation des fuites sur le réseau afin de limiter les pertes et d'optimiser la distribution de l'eau.

Dr Cheikh Tidiane Dièye s'est également félicité de l'état d'avancement des travaux du projet de drainage des eaux pluviales vers la vallée du Sine.

Il a indiqué que l'essentiel de ces travaux programmés devrait être achevé avant le 31 juillet 2026. "Les interventions restantes devront se poursuivre après le Grand Magal pour permettre l'achèvement complet de ce projet structurant", a-t-il précisé.

Au cours de sa visite, le ministre s'est rendu sur plusieurs chantiers d'ouvrages de drainage d'eaux pluviales situés hors de la ville, notamment aux bassins de rétention de Darou Rahmane, Pofty et Keur Gab.

A Ndock, où seront déversées les eaux pluviales, il a rassuré les populations sur les mesures que prendra l'État pour préserver les terres agricoles.

Il a, par ailleurs, annoncé la mise en oeuvre prochaine d'un projet de réhabilitation de la vallée du Sine, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, afin de valoriser ces eaux pour les activités agricoles durant la saison sèche.

Le ministre a visité également le chantier en cours de la résidence Cheikhoul Khadim, où il s'est aussi félicité des travaux engagés pour prévenir les inondations qui avaient affecté ce site, situé en face de la Grande Mosquée de Touba, lors de l'hivernage précédent.

"Notre ambition est que, d'ici l'année prochaine, ou au plus tard l'année suivante, que toutes les infrastructures de drainage des eaux pluviales et d'assainissement de Touba soient entièrement réalisées, a-t-il expliqué.