Sénégal: Mondial 2026 - Les auditions publiques sur la participation sénégalaise reportées à une date ultérieure

21 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Assemblée nationale a annoncé mardi avoir reporté à une "date ultérieure" les auditions publiques sur les conditions de préparation, d'organisation et de participation de la délégation sénégalaise à la Coupe du monde 2026 initialement prévues mercredi.

Dans un communiqué rendu public mercredi, la Commission de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de l'Assemblée nationale informe "l'opinion publique que les auditions publiques consacrées aux conditions de préparation, d'organisation et de participation de la délégation sénégalaise à la Coupe du Monde 2026, initialement prévues à partir du mercredi 22 juillet 2026, sont reportées à une date ultérieure".

La commission dirigée par le député El Hadji Guèye assure que ce réaménagement intervient en raison "des contraintes liées au calendrier parlementaire et à la nécessité d'assurer une meilleure articulation de ces auditions avec les travaux en cours au sein de l'Assemblée nationale".

"La Commission tient à préciser que cette décision ne remet nullement en cause l'opportunité, l'importance et la pertinence de ces auditions publiques. Elle s'inscrit, au contraire, dans le souci de garantir leur bonne préparation, leur organisation optimale", précise la même source.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle assure que les ajustements nécessaires seront pris avec les structures et personnes concernées en vue d'un nouveau calendrier des auditions qui sera communiqué à l'opinion publique en temps opportun.

La Commission de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de l'Assemblée nationale a réitéré son engagement en faveur de la transparence, de la bonne gouvernance et du renforcement de la redevabilité dans la gestion du sport national.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.