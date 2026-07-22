Sénégal: Mondial 2026 - Les auditions publiques sur la participation sénégalaise reportées à une date ultérieure

Dakar — L'Assemblée nationale a annoncé mardi avoir reporté à une "date ultérieure" les auditions publiques sur les conditions de préparation, d'organisation et de participation de la délégation sénégalaise à la Coupe du monde 2026 initialement prévues mercredi.

Dans un communiqué rendu public mercredi, la Commission de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de l'Assemblée nationale informe "l'opinion publique que les auditions publiques consacrées aux conditions de préparation, d'organisation et de participation de la délégation sénégalaise à la Coupe du Monde 2026, initialement prévues à partir du mercredi 22 juillet 2026, sont reportées à une date ultérieure".

La commission dirigée par le député El Hadji Guèye assure que ce réaménagement intervient en raison "des contraintes liées au calendrier parlementaire et à la nécessité d'assurer une meilleure articulation de ces auditions avec les travaux en cours au sein de l'Assemblée nationale".

"La Commission tient à préciser que cette décision ne remet nullement en cause l'opportunité, l'importance et la pertinence de ces auditions publiques. Elle s'inscrit, au contraire, dans le souci de garantir leur bonne préparation, leur organisation optimale", précise la même source.

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Elle assure que les ajustements nécessaires seront pris avec les structures et personnes concernées en vue d'un nouveau calendrier des auditions qui sera communiqué à l'opinion publique en temps opportun.

La Commission de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de l'Assemblée nationale a réitéré son engagement en faveur de la transparence, de la bonne gouvernance et du renforcement de la redevabilité dans la gestion du sport national.