Angola: Le ministre de la Défense souligne la nécessité d'investir dans les technologies au sein des FAA

Lubango — Le ministre de la Défense nationale, des Anciens combattants et des Vétérans de la Patrie, Lúcio do Amaral, a réaffirmé mardi, dans la province de Huíla, que le contexte international marqué par la multiplication des conflits impose à l'Angola de se doter de technologies de pointe afin de répondre efficacement aux défis liés à la sécurité nationale.

Le général de réserve s'exprimait devant la presse à Lubango, au terme d'une visite de travail de deux jours dans la province, consacrée à l'évaluation du fonctionnement du Commandement de la Région militaire Sud (RMS) et de la Force aérienne nationale (FAN).

Selon le ministre, c'est dans cette optique que l'Angola poursuit la modernisation de la Force aérienne nationale ainsi que des autres composantes des Forces armées angolaises (FAA), afin de renforcer les capacités opérationnelles des troupes.

Il a précisé que la mise en oeuvre de ce processus, qui ne dépend pas uniquement de la volonté de l'Exécutif, nécessite la mobilisation de ressources financières à la hauteur des besoins du secteur. L'objectif du Gouvernement, a-t-il expliqué, est de mener à bien cette modernisation, mais celle-ci exige des moyens financiers conséquents et ne peut reposer sur la seule volonté politique.

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Lúcio do Amaral s'est déclaré satisfait du niveau d'organisation et de l'état de préparation des unités militaires visitées, estimant que la Région militaire Sud continue de jouer un rôle stratégique dans la défense de la souveraineté nationale.

Il a rappelé s'être rendu dans cette région il y a une dizaine d'années en qualité de commandant de l'Armée de terre, soulignant que des progrès significatifs ont été accomplis depuis, même si des défis subsistent et nécessitent des investissements supplémentaires.

Le ministre a enfin réaffirmé l'engagement de l'Exécutif à poursuivre le renforcement des capacités des Forces armées angolaises, afin de disposer d'une armée moderne, opérationnelle et adaptée aux exigences actuelles.