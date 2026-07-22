Angola: La FILDA 2026 rend hommage à la province de Huíla

Icolo e Bengo — La 41e édition de la Foire internationale d'Angola (FILDA), qui s'est ouverte mardi dans la province d'Icolo e Bengo, met à l'honneur la province de Huíla, reconnaissant ainsi son patrimoine historique et culturel et son importance stratégique pour l'économie nationale.

Cette distinction, une première pour une province, souligne son fort potentiel économique et historique, faisant de Huíla la « province ambassadrice » de la FILDA 2026.

Être la province ambassadrice du plus grand salon professionnel d'Angola équivaut à être l'invitée d'honneur, avec un pavillon spécial et stratégiquement situé pour présenter son potentiel.

L'objectif est d'attirer les investisseurs dans cette province riche en ressources minières ; sur les 35 minéraux présents en Angola, Huíla en possède 23, déjà exploités, ce qui constitue une excellente opportunité d'affaires pour ceux qui souhaitent réellement investir dans ce secteur.

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Outre ses ressources minérales, la région possède des terres arables et des cours d'eau permanents propices à l'agriculture, et se distingue également dans le secteur de la logistique.

Cet hommage est rendu au peuple Mumuila, l'un des principaux symboles identitaires de la province, reconnu pour la richesse de ses traditions, ses vêtements caractéristiques, ses coiffures emblématiques et son profond respect des coutumes ancestrales.

Concernant cette distinction, le gouverneur de Huíla, Nuno Mahapi Dala, a souligné que le choix de sa province témoigne de la résilience et de la volonté de développement de la population locale.

Il a déclaré que cette initiative de l'organisation offre des opportunités de mettre en valeur les atouts de la région dans divers domaines et d'attirer davantage d'investisseurs pour le développement local et l'amélioration des conditions de vie de la population.

Nuno Mahapi a affirmé que Huíla est située dans une zone stratégique du pays, facilitant la connectivité avec les autres provinces de la région Sud et avec l'Afrique du Sud, première puissance économique de l'Afrique australe, via la Namibie voisine.

Le gouverneur a exprimé l'ouverture de la province aux investissements privés. ~

Située au sud du pays, Huíla se distingue par la diversité de ses paysages, l'esprit d'entreprise de ses habitants et la préservation de traditions transmises de génération en génération.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la FILDA, le rôle du peuple Mumuila dans la préservation et la transmission des valeurs liées à la communauté, à la famille et à l'identité nationale a été mis en lumière.