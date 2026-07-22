Angola: Des investissements portugais dans la ZEE atteignent 330 millions de dollars

Icolo e Bengo — Les investissements d'entreprises portugaises dans la Zone Économique Spéciale (ZEE, sigle en portugais) de la province d'Icolo e Bengo s'élèvent à 330 millions de dollars.

Cette information a été communiquée à la presse par le président du conseil d'administration de la ZEE, Manuel Pedro, lors de la Foire International de l'Angola (FILDA) 2026, qui se tient depuis mardi à Icolo e Bengo.

Il a précisé que les entreprises portugaises opèrent principalement dans les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique, garantissant ainsi plus de deux millions d'emplois aux jeunes Angolais.

Le responsable a réaffirmé que le conseil d'administration de la ZEE poursuivra ses efforts pour attirer davantage d'investissements portugais.

Manuel Pedro a rappelé que la majorité des 120 projets en construction dans la ZEE sont portés par des entreprises portugaises.

Il entrevoit un avenir prometteur pour les relations économiques entre l'Angola et le Portugal, avec une augmentation des investissements dans le secteur industriel et la création d'emplois pour les jeunes.