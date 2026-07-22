Angola: Des investissements portugais dans la ZEE atteignent 330 millions de dollars

22 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Icolo e Bengo — Les investissements d'entreprises portugaises dans la Zone Économique Spéciale (ZEE, sigle en portugais) de la province d'Icolo e Bengo s'élèvent à 330 millions de dollars.

Cette information a été communiquée à la presse par le président du conseil d'administration de la ZEE, Manuel Pedro, lors de la Foire International de l'Angola (FILDA) 2026, qui se tient depuis mardi à Icolo e Bengo.

Il a précisé que les entreprises portugaises opèrent principalement dans les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique, garantissant ainsi plus de deux millions d'emplois aux jeunes Angolais.

Le responsable a réaffirmé que le conseil d'administration de la ZEE poursuivra ses efforts pour attirer davantage d'investissements portugais.

Manuel Pedro a rappelé que la majorité des 120 projets en construction dans la ZEE sont portés par des entreprises portugaises.

Il entrevoit un avenir prometteur pour les relations économiques entre l'Angola et le Portugal, avec une augmentation des investissements dans le secteur industriel et la création d'emplois pour les jeunes.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.