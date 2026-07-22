Angola: Le Portugal salue son alignement sur la stratégie de diversification de l'économie angolaise

Icolo e Bengo — Le secrétaire d'État portugais à l'Économie, João Ferreira, a souligné, mardi, à Icolo e Bengo, l'alignement stratégique des entreprises portugaises sur l'agenda de transformation et de diversification de l'économie angolaise.

S'exprimant devant la presse en marge de la 41e édition de la Foire internationale de l'Angola (FILDA), il a cité en exemple les entreprises portugaises opérant dans le secteur agroalimentaire, qui conjuguent technologie et innovation afin d'accompagner le développement du marché angolais.

Le responsable portugais s'est dit optimiste quant au niveau actuel de coopération entre l'Angola et le Portugal, ainsi qu'entre les organisations patronales des deux pays.

Selon João Ferreira, l'Angola dispose des atouts nécessaires pour transformer et diversifier son économie, grâce notamment à une population majoritairement jeune, dynamique et innovante.

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Dans cette perspective, il a réaffirmé l'engagement du Gouvernement portugais à soutenir durablement l'implantation et le développement des entreprises portugaises en Angola, dans le but de favoriser la création de valeur ajoutée sur le territoire angolais.

À cette occasion, il a également salué les performances enregistrées par l'économie angolaise au cours du premier semestre de cette année, estimant qu'elles résultent en partie de la relation de confiance établie avec les entreprises angolaises et portugaises.

João Ferreira a indiqué qu'en 2025, les exportations portugaises de biens vers l'Angola ont dépassé un milliard d'euros.

À l'heure actuelle, 1 250 entreprises portugaises sont implantées en Angola.

La visite du secrétaire d'État portugais à l'Économie s'inscrit dans le cadre de la participation des entreprises portugaises à la 41e édition de la FILDA 2026, ouverte mardi dans la province d'Icolo e Bengo.

Le partenariat économique entre les deux pays continue d'évoluer pour répondre aux nouveaux défis structurels de l'Angola. Longtemps centré sur le secteur pétrolier, il s'étend désormais à plusieurs domaines d'intérêt commun, en phase avec les priorités de diversification économique du pays.