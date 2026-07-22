Angola: Le pays et le Brésil renforcent leur coopération dans le domaine de la sécurité routière

Luanda — L'Angola et le Brésil ont réaffirmé, mardi, à New York (États-Unis), leur volonté d'approfondir leur coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité routière.

Selon un communiqué de presse, cet engagement a été exprimé lors d'une rencontre organisée en marge de la 2e Réunion de haut niveau sur la sécurité routière mondiale, tenue sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations unies.

La délégation angolaise était conduite par le secrétaire d'État à l'Intérieur, Arnaldo Manuel Carlos, qui s'est entretenu avec des représentants de la Police fédérale des routes (PRF) et du Secrétariat national de la circulation (SENATRAN) du Brésil.

Le communiqué précise que cette réunion avait pour objectif d'identifier des opportunités de coopération technique et d'échanges d'expériences susceptibles de renforcer les politiques publiques de prévention de l'insécurité routière.

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À cette occasion, le secrétaire d'État à l'Intérieur a fait part de l'intérêt de l'Angola à tirer profit de l'expertise reconnue du Brésil en matière de gestion de la sécurité routière.

Arnaldo Manuel Carlos a également souligné la détermination du pays à réduire le nombre élevé d'accidents de la circulation, ainsi que le taux de mortalité et de blessés qui en découle.

À cet effet, il a plaidé pour le renforcement des capacités techniques des professionnels du secteur, la modernisation des mécanismes de contrôle et l'amélioration des infrastructures routières.

Les deux parties ont également préconisé la recherche et l'adoption de solutions technologiques innovantes afin de favoriser une mobilité plus sûre.

Au cours de la rencontre, les représentants de la PRF et de la SENATRAN ont présenté le modèle brésilien de gestion de la sécurité routière, fondé sur une coordination entre le ministère des Transports, chargé de l'élaboration des politiques publiques et du cadre réglementaire, et les départements de la circulation des États fédérés, responsables de leur mise en oeuvre.

Les échanges ont également porté sur les bonnes pratiques en matière de contrôle préventif, d'utilisation des radars et d'autres technologies de surveillance, ainsi que sur le développement de campagnes permanentes d'éducation et de sensibilisation à la sécurité routière.

Dans ce contexte, les responsables brésiliens ont mis en avant le programme « Cinema Rodoviário », reconnu pour son efficacité dans la promotion de comportements responsables auprès des usagers de la route.

Les discussions ont également porté sur la nécessité de moderniser le système de formation des conducteurs.

La délégation brésilienne a présenté son expérience en matière de simplification des procédures administratives et de réduction des coûts liés à l'obtention du permis de conduire, des mesures qui ont permis d'élargir l'accès au permis de conduire et de contribuer à la réduction de la conduite irrégulière.

Dans ce domaine, les deux délégations ont souligné l'importance de privilégier les programmes de formation des formateurs et des instructeurs, considérés comme une solution plus durable, plus structurante et offrant un effet multiplicateur supérieur à l'envoi ponctuel de candidats en formation à l'étranger.

Les deux délégations ont également examiné le rôle croissant des nouvelles technologies dans le renforcement du contrôle routier. SC/BS