Angola: Le MININT mobilise 700 agents pour sécuriser la FILDA 2026

Luanda — Sept cents agents issus de différents services de la Délégation provinciale du Ministère de l'Intérieur (MININT) à Icolo e Bengo sont mobilisés pour assurer la sécurité de la 41e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA 2026).

Cette information a été communiquée à l'ANGOP mardi par le commandant provincial adjoint de la Police nationale à Icolo e Bengo, le commissaire principal Filipe Caixota.

Le coordinateur de la sécurité de la FILDA 2026 a également précisé que ce déploiement comprend des agents de la Police nationale, du Service d'enquêtes criminelles (SIC), du Service de l'immigration et des étrangers (SME) et des services de protection civile et de pompiers.

Selon le haut responsable de la Police nationale, le plan opérationnel a été renforcé en tenant compte des enseignements tirés de l'édition précédente, ce qui permet la mise en oeuvre de nouvelles mesures visant à améliorer la fluidité du trafic, la sécurité des visiteurs et la capacité de réaction en cas d'incident.

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Selon le haut responsable de la Police nationale, le plan opérationnel a été renforcé en tenant compte des enseignements tirés de la précédente édition, ce qui permet la mise en oeuvre de nouvelles mesures visant à améliorer la fluidité du trafic routier, la sécurité des visiteurs et la capacité de réaction face aux incidents.

Parmi les principaux changements, a indiqué le responsable, figurent la création de voies réservées aux véhicules de service et aux entités officielles, la réorganisation de l'accès à la Zone Économique Spéciale (ZEE, sigle en portugais) et la mise en place de zones tampons pour réguler la circulation aux principaux carrefours menant au site.

Filipe Caixota a révélé que ces mesures ont déjà porté leurs fruits, réduisant considérablement le temps d'accès au site, qui est passé d'environ deux heures par endroits lors de l'édition précédente à un intervalle de 20 à 25 minutes.

L'officier a précisé que le bilan de la première journée est positif, avec seulement huit incidents recensés, contre 17 à la même période lors de l'édition 2025.

Il a expliqué que la plupart des situations concernaient des visiteurs souffrant de malaises dus à une station debout prolongée ou à une déshydratation, et qui ont été rapidement pris en charge par les équipes de la Protection civile et des pompiers.

Il a annoncé la mise en place d'un système intégré de sécurité et d'assistance, impliquant également le ministère de la Santé, par l'intermédiaire de l'Institut national des urgences médicales d'Angola (INEMA).

Ce système comprend des postes de soins pré-hospitaliers, six ambulances et des hôpitaux de référence prêts à intervenir en cas de besoin.

Filipe Caixota a appelé les exposants et les visiteurs à faire preuve de civisme et de courtoisie durant les derniers jours du plus grand salon professionnel du pays, soulignant que la collaboration des citoyens est essentielle au succès de l'événement.

La FILDA 2026 se positionne comme un espace de promotion de la production nationale, de l'innovation, de l'internationalisation des entreprises et d'attraction des investissements en Angola.

Se déroulant jusqu'au 26 de ce mois, l'événement a pour devise « Produire et innover localement, gagner globalement » et réunit 2 348 exposants nationaux et internationaux.