Sénégal: Le SNBTP élit Léna Tall Faye à sa présidence, une première dans le secteur des BTP au pays

Le Syndicat national des bâtiments et travaux publics (SNBTP), affilié à la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), a un nouveau visage à sa tête. Réuni en Comité directeur le 21 juillet à Dakar, le syndicat a officiellement porté Mme Léna Tall Faye à la présidence de l'organisation.

Actuelle présidente-directrice générale de Delta SA, Mme Léna Tall Faye devient la première femme à accéder à cette fonction depuis la création du SNBTP. Cette nomination marque une étape importante pour le secteur des bâtiments et travaux publics au Sénégal, traditionnellement dirigé par des hommes.

Reconnue pour son expérience dans le secteur et son parcours entrepreneurial, la nouvelle présidente aura pour mission de conduire les principaux chantiers stratégiques du syndicat, tout en renforçant la compétitivité et la croissance des entreprises membres.

Mme Léna Tall Faye succède à M. Abdel Kader Ndiaye, qui quitte la présidence du SNBTP après plusieurs mandats. Son passage à la tête de l'organisation a été marqué par des actions en faveur du développement du secteur, selon le syndicat.

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Cette transition intervient dans un contexte de réorganisation du patronat sénégalais. M. Abdel Kader Ndiaye a récemment été élu président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), ouvrant ainsi la voie à un renouvellement de la gouvernance du SNBTP.

Dans un communiqué, le syndicat a adressé ses félicitations à sa nouvelle présidente et rendu hommage à son président sortant, élevé au rang de président d'honneur en reconnaissance de « son dévouement constant » au service de l'organisation.

Le SNBTP a également réaffirmé son engagement à poursuivre ses actions en faveur de la valorisation des métiers du bâtiment et des travaux publics, de l'amélioration de la compétitivité des entreprises du secteur et de la promotion d'un développement durable des infrastructures au Sénégal.