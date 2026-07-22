Sénégal: Passation de service à l'Aprosi - Omar Rémy Touré porte l'ambition industrielle

Une nouvelle page s'ouvre pour l'Agence d'Aménagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI). La passation de service entre le nouveau Directeur général, Omar Remy Touré, et son prédécesseur Mamadou Lamine Ndiaye s'est tenue hier mardi 21 août 2026. Entre le bilan présenté par le responsable sortant et les orientations affichées par son successeur, les deux dirigeants réaffirmé le rôle déterminant de l'industrie pour l'avenir économique du Sénégal.

A Diamniadio, la cérémonie de passation s'est inscrite sous le signe de la continuité républicaine. Dès le début de son intervention, le nouveau Directeur Général, Omar Remy Touré, a rappelé que le développement industriel procède avant tout d'un choix politique assumé. « Les nations ne deviennent pas industrielles par hasard. [...] Elles décident que leur avenir ne sera plus seulement celui de la consommation mais celui de la production » a-t-il déclaré.

Conscient des responsabilités qui lui incombent, il a affirmé que conduire cette agence revient à contribuer à l'une des politiques publiques les plus déterminantes pour le pays. Exposant sa vision, Omar Remy Touré a défendu l'idée que l'industrie constitue le socle de la souveraineté économique et que l'APROSI doit être en être le fer de lance.

Spécialement du commerce international, il entend faire de l'agence une institution reconnue pour son professionnalisme et capable d'inspirer confiance aux investisseurs. Ainsi assure-t-il son ambition va bien au-delà de la création de zones industrielles.

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« L'APROSI n'aménage pas uniquement des espaces industriels, elle aménage les fondements de notre souveraineté ». Pour concrétiser cette ambition, Omar Rémy Touré entend conduire son mandat autour de cinq priorités que sont l'excellence, la sérénité, l'innovation, le partenariat et la redevabilité. S'adressant à ses nouveaux collaborateurs, il a plaidé pour une intelligence collective pour répondre aux défis liés à la création d'emplois et à la valorisation des ressources nationales. A ses yeux chaque nouvelle usine est une victoire contre la précarité et une affirmation de la souveraineté économique du Sénégal.

Pour sa part, le directeur sortant, Mamadou Lamine Ndiaye, s'est félicité de quitter ses fonctions avec le sentiment du devoir accompli au terme de sept mois d'une gestion soutenue. Il a rappelé que son ambition initiale était de « repositionner l'agence comme acteur majeur de la politique industrielle nationale, pleinement au service de la Vision Sénégal 2050 ».

Après sept mois à la tête de l'agence, Mamadou Lamine Ndiaye il a dressé un bilan satisfaisant entre assainissement et expansion. Il a expliqué que son mandat a été marqué par la mise en oeuvre de réformes structurelles urgentes rendues indispensables. A son arrivée, a-t-il rappelé, l'agence traversait une crise sociale avec onze agents sans contrat et six mois d'arriérés de salaire. Au moment de transmettre le témoin, il a pu déclarer avec fierté : « nous laissons un budget régulièrement adopté, l'ensemble des arriérés de salaires intégralement apurés, ainsi qu'une stratégie structurée d'assainissement financier ».

Sur le plan opérationnel, son mandat à la tête de l'APROSI a permis de renforcer les réserves foncières nationales grâce à des acquisitions stratégiques notamment à Notto (50 ha), Bakel (88 ha) ainsi qu'au lancement de futurs domaines industriels à Touba et Balingore. Il a également souligné la signature d'un partenariat pour l'installation d'une centrale solaire visant à réduire de 50 % la facture d'électricité des entreprises installées sur les sites de l'agence.