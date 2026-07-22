Afrique: Financement et d'accompagnement des PME - Adepme et la BERD lancent une nouvelle dynamique

L'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (Adepme) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont noué un partenariat. Le but est de mettre en oeuvre une nouvelle dynamique de financement et d'accompagnement des PME au Sénégal.

Lors du lancement de l'offre PME de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) au Sénégal, l'Adpme, par l'intermédiaire de son « Head of Innovation and Startups Support », a participé à un Fireside Chat aux côtés du Directeur associé SME F&D Afrique subsaharienne de la BERD.

« À l'occasion du lancement de l'offre PME de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au Sénégal, l'Adepme a participé à un Fireside Chat consacré aux enjeux du financement et de l'accompagnement des PME », informe l'ADEPME.

Avec pour thème : « Faire progresser l'agenda PME au Sénégal : alignement de l'offre de la BERD avec les orientations de la stratégie nationale », les échanges ont permis de prendre conscience de la nécessité d'une concertation entre les institutions et les acteurs de l'écosystème afin de renforcer la compétitivité des PME. En outre, ils ont permis de mettre en avant les orientations du Plan de Transformation Impact PME.