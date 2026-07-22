Sénégal: Ucad - Décès du Pr Mame Samba Mbaye

21 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. Dieme

L'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) a annoncé mardi le décès du Pr Mame Samba Mbaye, professeur titulaire à la Faculté des Sciences et Techniques et ancien Vice-recteur chargé de l'insertion professionnelle, du service à la communauté et de la valorisation de la recherche.

« L'Ucad a la profonde douleur d'annoncer le décès du Pr Mame Samba Mbaye, professeur titulaire à la Fst Ucad et ancien Vice-recteur chargé de l'insertion professionnelle, du service à la communauté et de la valorisation de la recherche », informe l'Université.

Universitaire engagé, spécialiste en botanique et agro-environnement, il a marqué l'Ucad par son action en faveur de l'insertion des étudiants, d'Ucad Rurale et du rapprochement entre l'Université et les communautés.

Ainsi, le Recteur de l'Ucad, Pr Aliou Badara Kandji présente ses sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à toute la communauté universitaire.

Il convient de noter que la levée du corps est prévue mercredi à 9h à l'Hôpital Principal et elle sera suivie de l'inhumation à Gaya.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.