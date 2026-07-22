Sénégal: Ucad - Décès du Pr Mame Samba Mbaye

L'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) a annoncé mardi le décès du Pr Mame Samba Mbaye, professeur titulaire à la Faculté des Sciences et Techniques et ancien Vice-recteur chargé de l'insertion professionnelle, du service à la communauté et de la valorisation de la recherche.

« L'Ucad a la profonde douleur d'annoncer le décès du Pr Mame Samba Mbaye, professeur titulaire à la Fst Ucad et ancien Vice-recteur chargé de l'insertion professionnelle, du service à la communauté et de la valorisation de la recherche », informe l'Université.

Universitaire engagé, spécialiste en botanique et agro-environnement, il a marqué l'Ucad par son action en faveur de l'insertion des étudiants, d'Ucad Rurale et du rapprochement entre l'Université et les communautés.

Ainsi, le Recteur de l'Ucad, Pr Aliou Badara Kandji présente ses sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à toute la communauté universitaire.

Il convient de noter que la levée du corps est prévue mercredi à 9h à l'Hôpital Principal et elle sera suivie de l'inhumation à Gaya.