Sénégal: Loi anti-tabac - Le non-respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics déploré

En visite à Kaolack, samedi 18 juillet, le coordonnateur du Programme national de lutte contre le tabagisme (Pnlt), Dr Oumar Bâ, a déploré le non-respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics.

Selon lui, « cette situation continue d'exposer de nombreuses personnes au tabagisme passif malgré l'existence d'une loi ». Il s'exprimait lors d'une rencontre entre les acteurs des médias de Kaolack et le ministère de la Santé et l'Hygiène publique à travers le Pnt. M. Ba a plaidé pour une implication accrue des Forces de défense et de sécurité (Fds) dans l'application de la législation antitabac.

Face aux journalistes, il a salué la baisse de la publicité en faveur des produits du tabac. « Cela fait qu'aujourd'hui un nombre important de fumeurs exprime le souhait d'abandonner le tabac », a souligné le coordonnateur national du Pnlt.

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Pour accompagner ces derniers, il a informé que les médicaments destinés au sevrage tabagique pourraient être intégrés dans la liste des médicaments essentiels, afin d'en faciliter l'accès. Avant cette rencontre avec les professionnels des médias de Kaolack, le Programme national de lutte contre le tabagisme avait déjà organisé des séances d'information similaires à l'intention des Fds, des responsables de lieux publics et des autorités médicales régionales.

Dr Oumar Ba a rappelé, au cours de cette rencontre, que la consommation du tabac a baissé au Sénégal. Il a fait savoir que le taux de prévalence est passé de 6 % à 4 %. Ces résultats ont été présentés à Kaolack et dans plusieurs régions.