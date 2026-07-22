Sénégal: Deuxième phase du projet SANSAS - 75 structures de santé vont bénéficier de 5 milliards d'investissements

Après la première phase qui a touché 15 structures de santé, l'ONG Solthis envisage d'étendre son intervention géographique dans la région de Sédhiou. Cette volonté intervient à la suite du lancement de la deuxième phase du projet Sansas.

Quelques mois plus tôt, lors de la clôture du projet Santé reproductive des adolescents et jeunes du Sénégal (Sansas), piloté par l'ONG Solthis, le gouverneur de la région, Diadia Dia, plaidait pour le renforcement des interventions afin que le projet puisse toucher l'ensemble des points de prestation en matière de santé de la reproduction.

Cette demande semble avoir trouvé un écho favorable, puisque l'ONG Solthis a procédé ce mardi 21 juillet au lancement de la deuxième phase du projet Sansas. Selon Christian Samabou, le responsable de l'ONG Solthis à Sédhiou, ce renouvellement ratissera plus largement en ciblant 75 structures de santé de la région de Sédhiou.

« Le projet Sansas envisage aussi de faire évoluer les pratiques en renforçant davantage l'aspect genre, la santé climatique et en réduisant les vulnérabilités sociales. Toujours sur le volet social, le projet va travailler dans le sens d'impliquer les jeunes dans les instances de décision », a-t-il assuré.