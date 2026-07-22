Sénégal: Ngathie Naoudé - Les habitants interpellent la Senelec face aux coupures de courant

21 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mamadou Thiam

Depuis plus d'un mois, les habitants de Ngathie Naoudé, dans l'arrondissement de Mbadakhoune, vivent au rythme de coupures intempestives d'électricité.

Selon eux, la situation est apparue après le raccordement de l'usine de sel au transformateur alimentant le village. Sans s'opposer à cette unité industrielle, ils demandent à la Senelec de renforcer les installations afin d'assurer l'alimentation simultanée de l'usine et des ménages.

Les délestages perturbent fortement la vie quotidienne et les activités économiques. Les denrées périssables se détériorent, l'insécurité s'accentue et les artisans, notamment les tailleurs, redoutent de ne pas pouvoir honorer les commandes du Magal de Touba. "Nous ne sommes pas contre l'usine. Nous voulons seulement des équipements adaptés", plaident les populations.

Les habitants dénoncent également le danger d'un poteau électrique défectueux qui émettait des décharges. Après la mort d'un âne, ils craignent pour la sécurité des enfants et réclament une intervention urgente. À défaut de solution rapide, ils envisagent de saisir les autorités administratives et locales afin d'obtenir un service public d'électricité plus fiable.

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