Sénégal: Bamba Dieng bientôt en Turquie - Direction Amed SK

Libre de tout contrat depuis son départ du FC Lorient, l'attaquant sénégalais Bamba Dieng (26 ans) se rapprocherait sérieusement d'un transfert vers Amed SK, club turc de Süper Lig.

Devenu agent libre le 1er juillet, l'ancien Marseillais figurerait sur la short-list du club anatolien, désireux de renforcer son secteur offensif avec un profil aguerri en Ligue 1.

Fort de 111 matchs, 28 buts et 8 passes décisives en France, sous les couleurs de l'OM, d'Angers et de Lorient, Bamba Dieng présente l'avantage d'être disponible sans indemnité de transfert, malgré une valeur marchande estimée à 15 millions d'euros. Champion d'Afrique des Nations en 2022 et récemment appelé pour le Mondial 2026, l'attaquant natif de Pikine attire plusieurs courtisans, entre Angleterre, Arabie Saoudite et Turquie.

Amed SK semble toutefois avancer ses pions, dans un mercato où le Sénégalais n'a pas encore tranché.