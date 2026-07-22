Afrique: Championnats d'Afrique de judo cadets-juniors - Les Lionceaux gonflés à bloc avant de rallier Casablanca

En regroupement à l'Académie de judo du lycée Lamine Guèye, depuis le 10 juillet dernier, les jeunes athlètes ont reçu, dimanche, la visite des autorités. Le Secrétaire général du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions, ainsi que le président de la Fédération, ont invité les jeunes athlètes à défendre les couleurs nationales.

Les sélections nationales cadettes et juniors du Sénégal s'apprêtent à rallier Casablanca, au Maroc, où elles doivent disputer, du 23 au 26 juillet, les Championnats d'Afrique de judo. Avant leur départ, les Lionceaux ont reçu, hier, dimanche, la visite des autorités dans leur site de regroupement : l'Académie nationale logée dans l'enceinte du Lycée Lamine Guèye. Une occasion pour le président de la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (Fsjda) de motiver les athlètes.

« À quelques mois des Jeux olympiques de la jeunesse "Dakar 2026", chaque séance d'entraînement, chaque sacrifice et chaque effort comptent. Le judo sénégalais ne prépare pas seulement des compétiteurs. Il forme des citoyens responsables, disciplinés, respectueux et engagés », a déclaré Ababacar Ngom.

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Les jeunes se sont entraînés sous les ordres éclairés de techniciens nationaux et de Darcel Yandzi, entraîneur de renommée internationale, ancien international français et entraîneur technique de Teddy Riner (champion olympique français), pour partager son immense expérience avec les athlètes. « Sa présence illustre la place grandissante du Sénégal dans les réseaux internationaux du judo et notre volonté permanente d'offrir à nos jeunes un encadrement répondant aux meilleurs standards mondiaux », a souligné M. Ngom.

Le président de la Fsjda a lancé à l'endroit des athlètes : « Vous portez les espoirs de toute une nation. Continuez à travailler avec humilité, courage et persévérance. Les médailles sont importantes, mais elles ne valent que lorsqu'elles sont obtenues dans le respect des valeurs du judo ». Il souhaite que le rendez-vous marocain soit une nouvelle étape dans la préparation pour les prochains Joj.

Mouhamadou Moustapha Thioune, Secrétaire général du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions, a exhorté les jeunes athlètes à « engranger le maximum de médailles ». Après les avoir observés, il s'est dit confiant. « Quand on regarde la façon dont ils se préparent, nous pouvons avoir beaucoup d'espoir quant à leurs performances sportives », a-t-il soutenu.

Le directeur technique de la Fsjda, Alassane Ndiaye, a rappelé que les jeunes sont à leur 3e stage en direction de ces Championnats et au-delà. Il a fait savoir que le Sénégal va déplacer 15 athlètes (10 juniors et 5 cadets) avec des ambitions de médailles pour les juniors et une bonne préparation des cadets pour le rendez-vous olympique de Dakar.