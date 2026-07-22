Sénégal: Reug Reug prêt à combattre dès le mois d'août

C'est un tournant capital dans la carrière d'Oumar Kane alias Reug Reug. Le combattant sénégalais des Arts martiaux mixtes (Mma) a annoncé la fin de son aventure avec le One championship, après cinq années de collaboration. Désormais libre de tout engagement, l'ancien champion du monde des poids lourds de l'organisation affirme être prêt à relever un nouveau défi et espère effectuer son retour dans la cage dès le mois d'août.

L'aventure de Reug Reug avec le One championship (ligue de sport de combat basée à Singapour) appartient désormais au passé. Le combattant sénégalais de Mma a annoncé, le samedi 18 juillet, sur ses réseaux sociaux, que son contrat avec l'organisation asiatique est officiellement terminé. La séparation intervient suite à sa défaite face au Russe Anatoly Malykhin, lors de leur revanche disputée le 15 juillet au Lumpinee stadium de Bangkok (Thaïlande). « Après cinq ans, mon chapitre avec One championship a officiellement pris fin », a écrit le pensionnaire de Thiaroye.

Dans son message, Reug Reug révèle avoir lui-même sollicité sa libération, une demande finalement acceptée par l'organisation. « J'ai tout donné à cette organisation, mais après tout ce qui s'est passé avant, pendant et après mon dernier combat, je ne pouvais plus continuer dans ces circonstances », a-t-il expliqué, sans toutefois préciser les raisons exactes de son départ.

Cette annonce marque la fin d'une collaboration entamée en janvier 2021. Au fil des années, le lutteur s'est imposé comme l'un des principaux mastodontes africains du Mma au sein du One championship, jusqu'à décrocher, en novembre 2024, la ceinture mondiale des poids lourds en faisant chuter Anatoly Malykhin, jusque-là invaincu. Mais cette suprématie aura été de courte durée. Le 15 juillet dernier, le Russe avait pris sa revanche en s'imposant par Ko, au quatrième round. Reug Reug avait ainsi perdu sa couronne mondiale, avant de décider, aujourd'hui, de mettre un terme à son aventure avec l'organisation asiatique.

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Malgré cette déconvenue qu'il n'attendait sûrement pas, l'enfant chéri de Thiaroye-sur-Mer affiche déjà ses ambitions. « Ma libération a été acceptée. Je suis prêt pour le prochain chapitre, prêt à combattre dès le mois d'août et mon prochain combat sera annoncé vendredi », a-t-il assuré, laissant entrevoir une signature imminente avec une nouvelle organisation de la discipline.

Dans son message, le combattant de 34 ans a tenu à remercier tous ceux qui l'ont accompagné durant ces cinq années, promettant à ses supporters de les retrouver « prochainement dans la cage ». Il est pertinent de souligner qu'à ce jour, One Championship n'a toutefois publié aucun communiqué officiel sur son site confirmant cette séparation. L'annonce émane exclusivement de Reug Reug, même si ses déclarations laissent entendre qu'un accord a été effectivement trouvé entre les deux parties pour mettre fin à leur collaboration.

Révélé au grand public du Mma lors du gala Ares 1 (Ares fighting championship), organisé le 14 décembre 2019 au Musée des Civilisations noires de Dakar, Reug Reug avait réussi des débuts remarqués en dominant le Français Sofiane Boukichou. Quelques mois plus tard, il a rejoint One Championship, où il a fait ses premiers pas, le 22 janvier 2021, à Singapour, en battant le Camerounais Alain Ngalani lors du One unbreakable II.

Aujourd'hui libre de tout contrat, l'ancien champion du monde des poids lourds s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Il reste à savoir quelle organisation accueillera celui qui demeure l'un des ambassadeurs les plus en vue du Mma africain.