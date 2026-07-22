Afrique: Journées de l'expérience client en Afrique francophone - Institutions publiques et acteurs du privé en conclave à Abidjan les 22 et 23 octobre

Après le succès des deux premières éditions, la troisième édition des Journées de l'expérience client en Afrique francophone (Jcxaf 2026) se tiendra les 22 et 23 octobre 2026, à Abidjan, autour du thème : « Expérience client : trouver l'équilibre entre l'autonomisation et l'humanisation ». Le lancement officiel de cet événement a été annoncé lors d'une conférence de presse organisée le 17 juillet 2026, à Cocody.

Prévu à la fois en présentiel et en ligne, ce rendez-vous réunira des représentants d'institutions publiques, d'entreprises privées, des experts ainsi que des professionnels de la relation client venus de plusieurs pays d'Afrique francophone.

Le programme prévoit des conférences, des panels, des ateliers, des partages d'expériences, des rencontres B2B ainsi que des expositions.

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Plusieurs thématiques majeures seront abordées au cours de ces deux journées, notamment « l'intelligence artificielle et l'éthique », « l'automatisation de l'expérience client », « la culture d'entreprise orientée client », « l'omnicanalité et la fluidité des parcours clients », ainsi que « la gestion des données et l'impact financier de l'expérience client sur la performance des organisations ».

Plus de 1 000 participants, 100 entreprises et 15 experts sont attendus. Cinq pays prendront part à cette édition. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Mali, de la République démocratique du Congo et du Sénégal.

Selon Abdul Karim Ouattara, Ceo de Propulse Group et commissaire général des Jcxaf, cette rencontre vise à sensibiliser les organisations aux défis liés à la recherche d'un équilibre entre la digitalisation, l'automatisation et la qualité de la relation humaine dans l'expérience client.

« Cette rencontre a pour objectif de créer un espace unique de réseautage de haut niveau entre experts régionaux, décideurs, fournisseurs de solutions et institutions engagées dans la transformation de l'expérience client. Elle permettra également de distinguer les entreprises francophones les plus performantes dans ce domaine », a-t-il expliqué.

Pour sa part, Julie Tano-Lawson, Ceo du cabinet 3CX, consultante internationale et promotrice de l'événement, a souligné que la culture de l'expérience client est beaucoup plus développée dans les pays anglophones que dans l'espace francophone. « C'est pour réduire cet écart que nous avons lancé ce projet, qui est aujourd'hui à sa troisième édition. La première édition s'est tenue entièrement en ligne, tandis que la deuxième a adopté un format hybride », a-t-elle indiqué.

Les travaux seront couronnés par les Awards de l'expérience client, qui récompenseront les entreprises francophones ayant démontré les meilleures pratiques en matière d'expérience client.

Lancées en 2024, les Jcxaf ambitionnent de devenir une plateforme panafricaine de référence dédiée à la promotion de l'excellence en matière d'expérience client dans l'espace francophone.