Afrique: Odec - Abidjan déroule le tapis rouge au révérend Paul Marc Goulet

L'Organisation pour les droits des Églises et des chrétiens (Odec) a vécu un moment marquant dans la nuit du 20 au 21 juillet 2026, avec l'arrivée à Abidjan du révérend Paul Marc Goulet. Le leader chrétien, arrivé des États-Unis, en compagnie du pasteur Marcel Kouamenan, président de l'Odec, a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny dans une ferveur.

Dès leur descente d'avion, les deux hommes ont été chaleureusement reçus par une délégation de responsables religieux et de fidèles venus leur témoigner leur soutien. Parmi les personnalités présentes figuraient notamment le pasteur Julien Koffi, président de la Fédération des Assemblées du ministère de l'Évangile ; le pasteur Édouard Ahnoux, président de la Mission Christ Parole de Foi, ainsi que Marcellin Kamenan, secrétaire général de l'Odec.

Pour cette première visite en terre ivoirienne, le révérend Paul Marc Goulet a été accueilli dans une atmosphère de fête et de communion fraternelle. Un groupe de louange qui l'attendait, a transformé l'esplanade de l'aéroport en un véritable lieu de célébration. Chants, danses et actions de grâce ont ponctué cet accueil exceptionnel.

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À son arrivée, le pasteur Marcel Kouamenan a exprimé son émotion et sa gratitude. « C'est un jour particulier pour nous. Depuis de nombreuses années, nous espérions la venue du révérend Paul Marc Goulet en Côte d'Ivoire. Après deux décennies de collaboration et de fraternité dans le ministère, nous nous réjouissons de le recevoir enfin parmi nous », a-t-il déclaré.

Très touché par l'attention qui lui a été accordée, le révérend Paul Marc Goulet a salué la générosité et l'hospitalité du peuple ivoirien. « Je découvre l'Afrique pour la première fois et je suis profondément impressionné par l'accueil qui m'est réservé. Cette affection dépasse toutes mes attentes. Le pasteur Marcel Kouamenan m'invite depuis des années à visiter son pays et je suis heureux que ce projet ait enfin pu se concrétiser. Nous sommes ici pour partager notre expérience, encourager les leaders, servir les communautés et contribuer, à notre niveau, à leur développement », a-t-il confié.

Après la cérémonie d'accueil, les invités se sont retrouvés dans un cadre plus convivial, au domicile du pasteur Marcel Kouamenan, où plusieurs fidèles avaient tenu à prolonger ce moment de fraternité malgré l'heure tardive.

Cette visite s'inscrit dans un programme particulièrement dense. Point culminant du séjour, une grande conférence organisée par l'Odec se tiendra le 23 juillet 2026 et réunira plusieurs responsables religieux, leaders et invités de marque. Des rencontres institutionnelles, ainsi que des découvertes culturelles et touristiques, sont également prévues.

Reconnu à l'échelle internationale pour son expertise en matière de formation au leadership, le révérend Paul Marc Goulet accompagne depuis plusieurs années des pasteurs, des entrepreneurs et des dirigeants à travers le monde. Son engagement en faveur du développement du potentiel humain et de la croissance spirituelle fait de lui une référence dans le milieu chrétien évangélique.