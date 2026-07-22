Cote d'Ivoire: Protection judiciaire de l'enfance - L'Unicef équipe l'État au profit de plus de 4 000 mineurs

Du matériel informatique et de bureau, des moyens de mobilité ainsi que des équipements de prise en charge et d'hygiène. Tel est le don fait par l'Unicef Côte d'Ivoire, le mardi 21 juillet 2026, à Abidjan, à la Direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse (Dpjej), du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme.

Par la mise à disposition de ces équipements, le donateur entend renforcer significativement les capacités opérationnelles des équipes de terrain et améliorer les conditions d'accueil et d'accompagnement des mineurs.

Selon le Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, ces dotations bénéficieront directement à environ 4 300 enfants pris en charge aussi bien au sein des services de protection judiciaire de l'enfance, des services en milieu carcéral que des centres d'observation et de réinsertion pour mineurs.

Plus spécifiquement, le matériel informatique et de bureau comprend dix ordinateurs ainsi que des onduleurs destinés à moderniser le suivi administratif et socio-éducatif des dossiers. Les moyens de mobilité sont composés de motocyclettes destinées à faciliter les déplacements des agents et à renforcer la proximité des interventions socio-éducatives sur le terrain.

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Le don comprend également du matériel de prise en charge et d'hygiène, notamment des matelas, des draps ainsi que des produits d'hygiène corporelle et de nettoyage, afin de garantir aux enfants un environnement sain et digne.

Jean-François Basse a d'entrée de jeu salué les efforts importants engagés par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour renforcer le cadre institutionnel et opérationnel de la justice des mineurs.

Selon lui, la remise de ces équipements traduit la confiance de son institution envers les femmes et les hommes qui oeuvrent dans ce secteur, ainsi qu'en les institutions ivoiriennes, notamment en leur capacité à construire « une justice plus protectrice, plus éducative et plus restauratrice ». Il s'est par conséquent dit convaincu que cette dotation contribuera à renforcer la qualité des interventions, à améliorer la coordination des services et à offrir à chaque enfant une réelle chance d'être protégé.

La directrice de la Direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse (Dpjej), Vonan Bi Tahny Esther, en a donné l'assurance. « Ils (Ndlr : les matériels) répondent à des besoins réels exprimés par les services et établissements de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse sur toute l'étendue du territoire national », s'est-elle réjouie.

Quant à la conseillère technique, Blandine Djah Abadi, représentant le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sansan Kambilé, elle a exprimé sa profonde reconnaissance à l'Unicef pour son appui constant aux efforts de la Côte d'Ivoire en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'enfant.

Elle a également souligné que ces différents équipements permettront d'accroître l'efficacité des interventions sur le terrain et de faciliter le travail des équipes socio-éducatives.