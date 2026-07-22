Cote d'Ivoire: Hommage - Les Supers Mémés honorent le DGA de la LONACI, Karim Ouattara

L'Association Super Mémé Côte d'Ivoire a décidé de rendre hommage au directeur général adjoint de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci), Karim Ouattara, le mercredi 22 juillet 2026, à l'occasion de son 49e anniversaire et en reconnaissance de son engagement constant en faveur des femmes du troisième âge.

Cet hommage rendu par les Supers Mémés à Karim Ouattara rappelle les nombreuses actions sociales menées par ce dernier en faveur des « Mémés » de Côte d'Ivoire, qu'il accompagne depuis plusieurs années dans la discrétion. Il ne lésine pas sur les moyens lorsqu'il s'agit de les soutenir.

« Qu'il s'agisse de la prise en charge d'ordonnances médicales ou de soins de santé, l'ambassadeur des Supers Mémés répond présent chaque fois qu'il est sollicité. Son engagement dépasse le cadre des activités officielles de l'association. Avant, pendant et après les différentes éditions de Super Mémé Côte d'Ivoire, il demeure aux côtés des bénéficiaires, prend régulièrement de leurs nouvelles et leur rend visite lorsqu'il séjourne dans les régions où elles résident », a indiqué Nouanama Casthillo Diabaté, promotrice de Super Mémé Côte d'Ivoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Reconnaissant, le comité Super Mémé a marqué d'une pierre blanche l'anniversaire de son ambassadeur. À cet effet, il a fait afficher des visuels à Abidjan afin de lui témoigner sa gratitude.

« Depuis 2022, vous marchez à nos côtés avec fidélité, humilité et générosité. Merci, homme au grand coeur, d'écrire avec nous la belle histoire de Super Mémé. Votre engagement est un héritage d'espérance et une source d'inspiration. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous le rende au centuple. Joyeux anniversaire, Karim Ouattara, Dga de la Lonaci. » Tel est le message adressé par le comité Super Mémé.