Cote d'Ivoire: Rath Yatra 2026 - La communauté indienne célèbre l'égalité universelle et le vivre-ensemble

Pour la quatrième année consécutive, la communauté indienne de Côte d'Ivoire a célébré, le dimanche 19 juillet 2026, à Grand-Bassam, le Rath Yatra, la fête sacrée du Seigneur Jagannath. Ce grand rendez-vous spirituel et culturel a réuni près de 1 500 participants de diverses nationalités autour d'un message universel d'amour, d'égalité, d'humilité et de fraternité.

En présence du chargé d'affaires a.i. de l'Inde en Côte d'Ivoire, Ravinder Kumar, du président de chambre du commerce indienne en Côte d'Ivoire, Rajesh Bedi, de responsables de la communauté indienne et de nombreux invités ivoiriens, la procession du char sacré a transformé les rues de Grand-Bassam en un espace de communion entre les peuples.

L'humilité constitue un autre enseignement majeur de la Rath Yatra. Avant le début de la procession du char, le roi de Puri -- connu sous le titre de Gajapati Maharaja -- balaie et nettoie personnellement le char du Seigneur lors du rituel sacré appelé « Chhera Pahanra ».

C'est Jagabandhu Kar (ancien président de la communauté indienne) qui a assumé ce rôle royal.

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Jagabandhu (JB) Kar a rappelé que le Seigneur Jagannath, dont le nom signifie « Seigneur de l'Univers », porte un message d'égalité absolue entre tous les êtres humains. « Il ne fait aucune différence entre les riches et les pauvres, entre les grands et les petits. Aux yeux du Seigneur, tout le monde est égal », a-t-il déclaré.

Il a expliqué que le Rath Yatra commémore la sortie annuelle du Seigneur Jagannath, accompagné de son frère aîné Balabhadra et de leur soeur Subhadra, hors du temple afin d'aller à la rencontre de tous les fidèles. « Ce jour-là, chacun peut recevoir son darshan (vision sacrée), sans distinction de religion, de nationalité, de caste ou de condition sociale », a-t-il souligné. Rajesh Bedi (président de la Chambre de commerce indienne), Vishal Chib (actuel président de l'association Ektha) ainsi que de nombreux fidèles ont prié le Seigneur depuis l'estrade.

S'inspirant de la philosophie hindoue « Vasudhaiva Kutumbakam » - Le monde entier forme une seule famille -, les organisateurs ont insisté sur le fait que le Rath Yatra dépasse largement le cadre d'une fête religieuse. Il constitue un appel à l'unité, à la compassion et au respect mutuel. « La plus grande des religions est celle de l'humanité », a rappelé JB Kar.

Le présiden

t du comité d'organisation, Khirod Dash, a, pour sa part, expliqué que si les croyants prient chaque jour le Seigneur pour obtenir sa protection, le Rath Yatra leur offre, une fois par an, l'occasion de Le servir en tirant Son char avec foi et dévotion. « En tirant le char du Seigneur, nous exprimons notre amour pour Lui. Et, selon notre croyance, tout comme nous tirons Son char, le Seigneur Jagannath guide nos vies et nous aide à surmonter les difficultés pour nous conduire vers la paix, le bonheur et la droiture », a-t-il indiqué.

Il a également mis en avant la profonde leçon d'humilité portée par cette célébration. Avant le départ de la procession, le roi de Puri accomplit traditionnellement le rituel sacré du Chhera Pahanra, consistant à balayer lui-même le char du Seigneur.

À Abidjan, cette fonction symbolique a été assurée par Jagabandhu Kar, ancien président de la communauté indienne, tandis que Rajesh Bedi, président de la Chambre de commerce indienne, Vishal Chib, président de l'association Ektha, ainsi que de nombreux fidèles ont conduit les prières. « Cette tradition rappelle que, quelle que soit sa richesse ou son pouvoir, chacun demeure un humble serviteur de Dieu. Le véritable leadership commence par le service », a-t-il expliqué.

Président de l'association Ektha, Vishal Chib s'est réjoui de l'engouement croissant autour de cette célébration. « Nous sommes passés d'environ 300 participants lors de la première édition à près de 1 500 aujourd'hui. Cette progression montre que le message du Seigneur Jagannath touche bien au-delà de la communauté indienne », a-t-il affirmé.

Selon lui, de plus en plus d'Ivoiriens prennent part aux chants, aux prières et à la procession, illustrant le caractère universel de cette fête. « Le Seigneur Jagannath n'appartient à aucune religion ni à aucune nationalité. Son enseignement est simple : tous les êtres humains sont égaux et doivent vivre dans le respect les uns des autres », a-t-il insisté.

Forte de plus de 5 000 membres établis en Côte d'Ivoire depuis onze ans, la communauté indienne entend faire du Rath Yatra un véritable pont entre les cultures. Célébrée dans plusieurs pays, notamment en Inde, au Nigeria, au Ghana, au Togo et en Côte d'Ivoire, cette fête continue de grandir à Abidjan, où elle s'impose progressivement comme un rendez-vous annuel de dialogue interculturel, de paix et de fraternité.

En clôture de la cérémonie, le chargé d'affaires a.i. de l'Inde, Ravinder Kumar, a offert ses prières au Seigneur Jagannath et adressé ses voeux de paix, de prospérité et d'unité à l'ensemble de la communauté, saluant une célébration qui contribue au rapprochement entre les peuples et à la promotion des valeurs universelles du vivre-ensemble.