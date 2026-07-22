Angola: Le pays réaffirme son engagement en faveur de l'Agenda mondial pour la sécurité routière

Luanda — La République d'Angola a réaffirmé, lundi à New York, son engagement ferme à faire de la sécurité routière une priorité stratégique au service du développement durable.

Selon un communiqué de presse, cette position a été exprimée par le secrétaire d'État à l'Intérieur, Arnaldo Carlos, à l'occasion de la deuxième Réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée à la sécurité routière mondiale, qui se tient au siège de l'Organisation.

À cette occasion, le responsable angolais a plaidé pour une réponse internationale plus ambitieuse afin d'accélérer la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre de la Décennie d'action pour la sécurité routière 2021-2030.

Dans son intervention, Arnaldo Carlos a souligné que la Communauté internationale se trouvait à un moment décisif pour intensifier les efforts visant à atteindre les objectifs mondiaux en matière de sécurité routière.

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Il a toutefois rappelé que les engagements inscrits dans la Déclaration de Stockholm, réaffirmés par la Déclaration politique de New York (2022) et renforcés par la Déclaration de Marrakech (2025), exigent une action coordonnée, durable et résolument orientée vers des résultats concrets.

À cet égard, il a indiqué que l'atteinte de la cible 3.6 des Objectifs de développement durable (ODD), qui prévoit de réduire de moitié le nombre de décès et de blessés graves dus aux accidents de la circulation d'ici à 2030, dépendra de la capacité des États à traduire leurs engagements politiques en mesures efficaces, à travers le renforcement des institutions, la mobilisation d'investissements durables et l'approfondissement de la coopération internationale.

Arnaldo Carlos a rappelé que les accidents de la route demeurent l'une des plus graves menaces pour la santé publique et le développement durable, causant chaque année plus d'un million de décès et des dizaines de millions de blessés dans le monde. Ils figurent également parmi les principales causes de mortalité chez les enfants et les jeunes.

Selon lui, leurs conséquences dépassent largement le drame humain, compromettant la croissance économique, accentuant les inégalités sociales et freinant la réalisation de l'Agenda 2030 pour le développement durable.

Évoquant la situation en Angola, le secrétaire d'État a indiqué que l'insécurité routière se concentrait principalement dans les grands centres urbains, en raison de l'accroissement de la mobilité et de l'urbanisation rapide.

Pour relever ce défi, a-t-il expliqué, l'Exécutif angolais met en oeuvre une stratégie intégrée fondée sur le renforcement du cadre juridique et institutionnel, l'intensification des contrôles routiers, la promotion de l'éducation et de la sensibilisation à la sécurité routière, l'amélioration progressive des infrastructures, la modernisation des systèmes de gestion du trafic ainsi que le renforcement des capacités des services d'urgence et de prise en charge des victimes.

Le chef de la délégation angolaise a, en outre, estimé que le succès de la Décennie d'action dépendra du renforcement des partenariats internationaux, de l'élargissement de l'assistance technique, du transfert de connaissances et de technologies, de la promotion de l'innovation ainsi que de la mobilisation de ressources financières prévisibles et durables, en accordant une attention particulière aux besoins des pays en développement.

Il a ajouté que la sécurité routière devait demeurer au coeur des politiques publiques en matière de développement, de mobilité, de santé, d'éducation et d'aménagement du territoire, au moyen d'une approche intégrée, transversale et centrée sur les personnes, capable de favoriser des systèmes de transport routier plus sûrs, plus inclusifs et plus résilients.

Enfin, Arnaldo Carlos a réaffirmé l'entière disponibilité de la République d'Angola à poursuivre une étroite coopération avec les Nations unies, l'Organisation mondiale de la Santé et l'ensemble des partenaires internationaux pour atteindre les objectifs mondiaux de sécurité routière, réitérant l'engagement du pays en faveur de la protection de la vie, de la promotion d'une mobilité sûre et du respect des engagements internationaux dans ce domaine.