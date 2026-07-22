Angola: La BNA lance de nouvelles plateformes numériques à la FILDA 2026

Icolo e Bengo — La Banque nationale d'Angola (BNA) a lancé ce mardi, à Icolo e Bengo, deux nouvelles plateformes dédiées à l'inclusion numérique et à la modernisation, lors de l'ouverture de la 41e édition de la Foire internationale d'Angola (FILDA) 2026.

À cette occasion, le gouverneur de la BNA, Manuel Tiago Dias, a expliqué que ces plateformes numériques permettent aux consommateurs de produits et services financiers d'enregistrer, de suivre et de gérer leurs réclamations directement auprès de l'organisme de régulation.

Il a précisé que le portail de service client bancaire (un point d'accès unique) permet aux utilisateurs de consulter leur historique de crédit ainsi que tout défaut de paiement enregistré à leur nom.

Le responsable a également souligné l'importance de la Foire internationale d'Angola (FILDA) pour la transformation économique et la croissance du secteur des affaires dans le pays.

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Manuel Tiago Dias a indiqué que la foire stimule la production nationale et réduit la dépendance aux importations.

Selon lui, cet événement constitue une vitrine du dynamisme du secteur non pétrolier angolais, favorisant l'émergence de nouveaux modèles d'investissement privé destinés à accélérer la diversification de l'économie nationale.

Manuel Dias a souligné que la Banque centrale profite de la plus grande foire commerciale du pays pour promouvoir et consolider divers services de soutien au secteur des entreprises, axés sur l'économie réelle, en mettant l'accent sur l'agro-industrie et le secteur manufacturier.

Selon le gouverneur de la BNA, les opérateurs économiques peuvent y trouver des orientations pour moderniser les systèmes de paiement et faciliter les transactions commerciales, stimulant ainsi les petits entrepreneurs et favorisant leur intégration solide au système financier.

La FILDA 2026 s'impose comme une plateforme de promotion de la production nationale, de l'innovation et de l'internationalisation des entreprises, tout en visant à attirer des investissements en Angola.

L'événement, qui se déroule jusqu'au 26 juillet sous le thème « Produire et innover localement, gagner à l'échelle mondiale », réunit 2 348 exposants nationaux et internationaux.