Angola: Une sous-commission invalide la candidature de Higino Carneiro à la présidence du MPLA

Luanda — La sous-commission de recueil des candidatures à la présidence du MPLA a invalidé, ce mardi, la candidature de Higino Carneiro en raison du non-respect des exigences statutaires.

Lors d'une conférence de presse, le coordinateur de la sous-commission, Job Capapinha, a indiqué que plusieurs irrégularités, notamment la présence de documents falsifiés, avaient été relevées lors de l'examen du dossier.

Selon le coordinateur, ces irrégularités ont empêché la validation de la candidature au regard des règles régissant le processus électoral interne du parti.

Il a expliqué que le représentant de Higino Carneiro affirmait avoir soumis 19 158 formulaires de parrainage répartis dans 152 dossiers. Toutefois, à la réception des documents, la sous-commission a constaté l'absence de deux dossiers correspondant à la province de Bié.

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Selon le coordinateur de la sous-commission, après vérification des documents effectivement reçus, l'instance a confirmé la présence de 14 493 formulaires de parrainage.

Job Capapinha a expliqué que l'examen de conformité avait révélé de graves irrégularités nécessitant une évaluation et une décision de la part des instances compétentes du parti.

Parmi les non-conformités identifiées, il a souligné des parrainages attribués à des personnes se disant membres du parti mais non dûment enregistrées auprès des Comités d'action du parti (CAP), ainsi que l'utilisation de cartes de membre dont l'émission avait cessé, mais qui portaient des dates de délivrance récentes.

Les membres de la sous-commission de recueil des candidatures à la présidence du MPLA ont également détectées des listes de parrains signées par une seule personne au nom de plusieurs membres, ainsi que des cartes d'identité falsifiées, une falsification confirmée par les autorités compétentes.

À titre d'exemple, il a signalé que dans la province de Luanda, la sous-commission a confirmé l'existence d'une déclaration de soutien à la candidature qui avait été faussement attribuée à Jamila Uguete da Silva de Almeida, membre du Bureau politique du MPLA.

Selon Job Capapinha, Jamila de Almeida a elle-même informé la sous-commission par écrit qu'elle n'avait ni rédigé, ni autorisé, ni signé le document en question.

À Cabinda, a-t-il ajouté, l'existence d'une déclaration de soutien accompagnée d'une fausse carte d'identité établie au nom de Mateus Miranda a également été confirmée.

Le coordinateur de la sous-commission a en outre précisé que, dans toutes les provinces, des cas de signatures falsifiées sur les listes de soutien, de listes en double, de noms apparaissant de manière répétée sur différentes déclarations de soutien et de fausses cartes de membre du parti avaient été relevés.

Après analyse du dossier, la sous-commission a conclu que sur les 14 493 formulaires de souscription recensés, seuls 2 561 étaient jugés valides, soit 17,6 % du total.

Par ailleurs, 9 659 formulaires (66,6 %) ont été jugés invalides, tandis que 2 273 (15,6 %) ont été classés comme falsifiés.

Compte tenu de la gravité de ces constatations, Job Capapinha a annoncé que la sous-commission transmettrait le dossier aux instances compétentes du MPLA pour qu'elles y donnent suite conformément aux statuts du parti, certains éléments étant susceptibles d'engager une responsabilité pénale.

Il a ajouté que toutes les informations issues de l'examen du dossier avaient également été communiquées au représentant de la candidature de Higino Carneiro, pour information et aux fins de toute action juridique appropriée.